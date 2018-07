Las publicaciones en cuestión fueron “Aumentan G. 30 millones al hijo de la escribana mayor” y “El hijo de la escribana mayor recibió de Yacyretá el mayor aumento salarial”. Y al respecto, la funcionaria estatal desmintió categóricamente tales afirmaciones del diario de “Acero” Zuccolillo, al explicar que su descendiente Diego León Narvaja no fue beneficiado con el aumento del 125 %, sino que formó parte de una recategorización con lo que la suba salarial fue de 1.461.400 guaraníes, pasando así a cobrar un total de 15 millones, contrariamente a lo publicado por ABC que mencionó de una suma de 54 millones.

Así también dejó en claro que su hijo posee una antigüedad en la institución de 15 años, por lo que no fue nombrado en el actual gobierno y esta es la tercera vez que toda su carrera que es beneficiado de esta manera.

Por otra parte, también la escribana mayor aseveró que la denuncia hecha por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, sobre una supuesta malversación de más de 5.720 millones de guaraníes, fue realizada de manera inescrupulosa y temeraria, ya que dicho monto fue pagado por la compra de un inmueble para la sede institucional, que fue autorizada por decreto del Poder Ejecutivo.

“No existió malversación de fondos públicos, al contrario, los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda a la Escribanía Mayor de Gobierno para la compra de un inmueble, fueron correctamente utilizados”, resaltó en un escrito que entregó al director del diario para su derecho a réplica.

En tercer punto, la funcionaria estatal desmintió también el calificativo de ABC de “negociado” en el caso de Barbero Cue, ya que lo hace sin fundamentos claros, con el único fin de “ensuciar mi buen nombre y actuación profesional”. Aclaró entonces que la unificación del asentamiento la realizó como un acto administrativo y gratuito para el INDERT, y no realizó ella la escritura pública de la transferencia.

“Es muy fácil ensuciar el buen nombre de las personas y lastimar a las familias, mediante informaciones falsas, publicadas sin la mínima comprobación de su veracidad, por lo que me permito expresar mi indignación. (…) Es una miserable actitud suya a la cual los paraguayos de bien no estamos acostumbrados. Tenga usted presente que el daño que ocasiona se paga acá en la tierra y que no tiene derecho a ensuciar el nombre de ningún paraguayo”, resaltó Narvaja.