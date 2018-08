La grietas, el dolor, que el bebé no se sacie, que no suba de peso, la mastitis, que salga poca leche, forman parte de una serie de inconvenientes por los que pasa una mamá en su periodo de lactancia y que se producen por un mal agarre de la areola. La comunicación y la información son clave para que una mamá logre una lactancia exitosa y placentera, asegura la especialista Kristina Pedersen.

El acto de amamantar es un proceso natural que debe ser placentero tanto para la mamá como para el bebé y muchas veces la mamá inicia el proceso con poca información o presionada por el entorno y debido a los dolores que siente, que pueden llegar a ser insoportables, opta por suspenderla. Ese es el momento de buscar ayuda, porque el dolor nunca será normal y debe ser corregido, asegura Kristina Pedersen, Consultora Internacional de Lactancia.

Dentro de su naturalidad, la lactancia también es técnica porque el binomio mamá-bebé debe lograr una conexión también física para que todo marche bien. El 85% de los problemas de lactancia de produce a causa de un mal agarre y buscar información ya durante el embarazo es un paso importante para tener una noción de cómo hacerlo desde el nacimiento del bebé.

“Si el bebé no sube de peso es por un mal agarre; si a la mamá le duele mucho es por un mal agarre; si empieza a disminuir la producción de leche a la larga también es por esa razón y la mamá sufre mastitis porque los ductos están obstruidos y tiene los pezones muy lastimados y eso ocurre porque el bebé se prende por la punta del pezón y lo muerde, porque es la areola la que tiene que agarrar y al tomar solo el pezón trabaja mucho por poca comida, lastima los pechos de mamá y el seno no se vacía bien”, explica Pedersen.

Ese momento es como poner a andar un motor porque son dos piezas que deben encastrar juntas y para poder aprender eso muchas veces una mamá necesita ayuda de alguien que le enseñe, los cursos prenatales son muy buenos porque si bien estás aprendiendo teóricamente hasta que nazca tu bebé y si durante el embarazo te informas, ya tienes una noción de qué está bien y qué está mal y saber que si hay dolor tengo que buscar ayuda”, afirma la profesional.

En todo el proceso de lactancia cuanto más apoyo reciba la mujer esta se sentirá acompañada y tranquila y permitirá que la lactancia tome un buen camino. “Si una mamá se guía por lo que le funciona con su bebé y está feliz es bueno no meterse en ese vínculo y dejar que esa familia encuentre su camino porque desgraciadamente muchas mujeres destetan por presión y luego quedan con preguntas de por qué lo hizo, es la sensación que cargará toda la vida de lo que una hace o no como madre, tiene que ser una decisión íntima que le nace a cada una”, destacó.

El sostén emocional es lo que permitirá que la nueva mamá tome decisiones tranquila y cuanto más informada llegue una mamá al nacimiento de su bebé es más probable que el bebé no reciba fórmula o se sienta como que los demás realizan acciones sin su consentimiento como darle el chupete y ese tipo de situaciones que incomodan a la madre.

“Cuando nace tu bebé y eres primeriza te cambia tanto la vida y es un momento tan vulnerable en tu vida como madre, como mujer, entender a esta personita, sus necesidades y muchas mamás tienen mucha ansiedad que es muy natural entonces es en ese nivel en el que hay que trabajar mucho el acompañamiento emocional de la mamá, si una mamá se puede quedar embarazada naturalmente, transcurre bien su embarazo, la lactancia es como la parte de un proceso muy natural, el cuerpo está diseñado para alimentar al bebé y el bebé está diseñado para alimentarse de la mamá, entonces todo es fisiológico y todo está perfecto”, agrega.

Los miedos y la ansiedad son normales, ese momento de pensar si está haciendo bien las cosas, sumada a los mitos, la gente que opina crea una confusión convirtiendo en un cóctel de situaciones que repercute negativamente en la madre y el que sale perdiendo es el bebé.

“Creo que acompañar a las mamás es un aspecto más emocional y también está la parte clínica, de enseñarle cómo hacerlo, cómo está evolucionando el bebé, pero el 90% es un sostén emocional para que la mujer sienta que está haciendo bien, sus dudas son naturales y esa es ala parte donde todos tenemos un rol no solo profesionales de salud sino también la familia, las abuela, las amigas, tu pareja, es importante si el papá no participa a nivel educación, información o se involucra es bastante difícil que esa mujer lo haga sola, la pareja realmente es el sostén emocional y la mujer busca mucho el acompañamiento del papá para tomar decisiones y sentir que puede hacerlo”, añade.

“Hay cursos prenatales, que sugiero que lo tomen, leer mucho durante el embarazo, tener las herramientas para entender el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, la crianza. La clave está en informarse y si la mamá llega determinada por la lactancia es como ir como un toro, seguir directo el camino que tiene claro, es su mete. No está mal reevaluar los planes y las metas está bien, pero no porque se lo dicen y al final es un estrés más decidirse por la lactancia exclusiva por eso debe buscar acompañarse de gente que apoye, porque todos tienen una responsabilidad porque la lactancia es el alimento del bebé, todos deberíamos ser expertos en esto”, reflexiona.

¿Hasta cuándo la lactancia?

No hay un tiempo máximo para decir basta salvo que sea iniciativa de la mamá o el bebé. Un mínimo ideal sí es hasta los seis meses hacerlo en forma exclusiva sin agua, sin jugo, té ni fórmula, solo leche materna. Esa sería la primera meta que la mamá debería intentar para la salud de su bebé. “A partir de los seis meses sigue tomando pecho y el alimento principal sigue siendo la leche y ya introduce comida, alimentos que acompaña la lactancia como un juego de exploración de gustos y texturas, se introduce pero no le quita el valor a la lactancia porque la leche materna es el alimento principal del bebé hasta el primer año de vida. Luego a medida que van creciendo van mamando menos y comiendo más pero cada niño tiene su proceso”, aclara Pedersen.

No existe un mínimo porque nunca se podrá decir que la leche materna es mala para el ser humano, cuánto más tiempo tome un bebé la leche materna más sano será a nivel fisiológico para evitar enfermedades, y también está demostrado el beneficio emocional y sicológico porque la lactancia también es apego y se crea un vínculo poderoso entre mamá y bebé.

“No es solo mi mamá es mi tití por mi comida sino mi mamá es mi mamá y el pecho es amor y cuanto más tiempo doy de mamar más vínculo formo con mi hijo y más seguridad creas en ese niño, el cimiento emocional, el carácter de un niño pequeño, cuanto más tiempo tenemos ese vínculo de apego está comprobado que ese niño será más seguro, independiente, emocionalmente estará más tranquilo y seguro de sí mismo. Dar de mamar y es una decisión muy íntima de la mamá con su bebé, con el papá que está también y es partícipe pero si el bebé quiere dejar el pecho o se llega al punto que la mamá ya decide no darle más si ya cumplió los dos años no se le puede imponer que lo siga haciendo”, indicó.

Por lo general si el destete es natural, los hijos lo dejan solos entre los 3 y 6 años o lo inicia la madre en forma gradual y respetuosa una vez que lo decida.

“Si la mamá y el bebé están felices hay que apoyar a esa relación porque es tan importante para ambos, si la mamá llega un día y quiere destetar hay formar de destetar respetuosas, atendiendo los tiempos, de a poco , para que el bebé no sufra, porque el bebé no está listo para que lo desteten. Hay gente que dice que una vaya dos o tres días de viaje o que desaparezca, eso no se recomienda, tiene que ser de manera más tranquila para que esa trayectoria hermosa también termine de manera linda, que no tenga que ser traumática ni para la mamá ni el bebé.

La leche materna como cimiento de la salud en edad adulta

La lactancia materna asegura el alimento de un bebé y si este es bien alimentado su vida está relativamente encaminada, recuerda Pedersen porque la leche materna aleja a los niños de los contagios respiratorios, resfríos porque protege todo el tracto intestinal, ayuda a madurarlo, protegerlo y esos beneficios se ven con el correr de los años y se evita la obesidad infantil, la alergia, la dermatitis o la intolerancia a ciertos alimentos y el cáncer.

“La leche materna es el cimiento de una casa, es el cimiento sólido de la nutrición de un niño y eso se puede ver en la salud de un adulto, es el cimiento de una persona y también para la mamá hay un montón de beneficios, contra el cáncer de mama, la mamá se recupera más rápido del parto, y se forma un vínculo con el bebé a través de la lactancia porque le estás dando de mamar todo el día, la oxitocina se activa y al ser la hormona del amor se despierta en la mamá y el bebé y ayuda mucho a que la mamá sienta la conexión con su bebé más rápido”, puntualizó.

Facebook: “Mamá canguro”

Teléfono: (0994) 987 900

Web: mamacanguropy.com