Blanca Nieves Rodríguez Braun, propietaria de la firma “Blanca Nieves Comercial”, presentó un total de tres demandas contra la Gobernación de Concepción debido a la falta de cumplimiento de los contratos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.

La mencionada firma había sido adjudicada con un contrato plurianual para la provisión del Complemento Nutricional (almuerzo escolar) a un total de 187 escuelas del primer departamento.

En aquel entonces, se desempeñaba como gobernador departamental Luis Urbieta, quien actualmente ocupa el cargo de diputado por Concepción, militando en el movimiento Colorado Añetete.

Según consta en los documentos facilitados a nuestra redacción, el monto de lo adeudado por la gobernación en el 2015 asciende a G. 1.326.517.500, mientras que en el 2016 la suma es de G. 1.552.269.600 y en el 2017 llega a un monto mayor a G. 1.500 millones.

Así también, se le deben incluir los intereses generados en estos tres años por el no pago del capital reclamado, los cuales ascienden a una cifra que supera los G. 2.100 millones.

En entrevista con HOY, la señora Blanca Nieves Rodríguez confirmó que los montos citados más arriba no corresponden a la totalidad del dinero que figura en el contrato anual sino específicamente a las últimas cuotas que no fueron abonadas (en este caso, en el mes de noviembre) durante tres años seguidos.

La mujer mencionó que siempre estuvo en contacto con el exgobernador Urbieta, quien en varias oportunidades le dio la promesa de que sí iban a cumplir con el pago, poniendo como excusa que era el Ministerio de Hacienda el que no depositaba el dinero y no cumplía con ellos.

“La gobernación se allanó a la demanda. Se comprometieron a abonar la deuda pero no así los intereses”, indicó la propietaria de la firma demandante, quien considera como justo el pago de estos intereses generados durante los últimos tres años.

A su criterio, Urbieta sí tiene una parte de la responsabilidad en este asunto porque en aquel entonces era el ordenador de gastos y si se llegó a firmar el contrato “no puedo dejar de pagar nomás porque no hay plata”.

“No creo que el gobierno (Ministerio de Hacienda) diga que no hay dinero y que no le iba a poder pagar (a la gobernación). Creo que habrá venido el dinero, si hay un contrato es imposible que no llegue el monto total”, manifestó Rodríguez a nuestra redacción.