Una vida adulta puede llevarse sin dolencias ni achaques manteniendo el cuerpo en constante movimiento realizando rutinas físicas para mantener la agilidad y la fuerza aunque fuera normal perder la agilidad, entusiasmo y energía de la juventud.

Los especialistas recomiendan realizar 150 minutos de ejercicios moderados por semana o 75 minutos semanales intensos de entrenamiento con el objetivo de fortalecer los músculos principales, que son piernas, brazos y torso.

Entre las opciones se encuentran andar en bicicleta, nadar, salir a pasear, practicar algún deporte lúdico o incluso tareas cotidianas en el hogar como jardinería o jugar con los nietos.

La actividad física y la intensidad con la que se practique debe estar adaptada a la edad de la persona y sus capacidades. Una opción es unirse a un equipo de gente que está en la misma edad para que el nivel sea equilibrado.

Puede que una persona tenga cierta debilidad coronaria y que por eso no debería cruzar cierta línea. Lo ideal es conocer los límites, pero no dejarse estar por eso. No son cosas excluyentes. Los límites no deberían llevar a que la persona pase a ser inactiva.

Además, algo fundamental en la edad es prevenir las caídas. Es fundamental mantener la seguridad al caminar y la movilidad para lo que se recomienda entrenar los músculos de las piernas.