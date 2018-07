Nicolás Latourrette Bo, dijo que hasta el momento no le propusieron el cargo de ministro de Cultura y que tampoco hubo un acercamiento al presidente electo, Mario Abdo Benítez. Sin embargo, admitió que le gustaría ocupar el cargo e inclusive ya habló de algunos proyectos.

“Nadie me habló al respecto. Sé que hay movimiento con respecto al tema, pero no hay nada”, dijo Latourrette a Radio Ñandutí, al ser consultado sobre la posibilidad de que asuma la Secretaría Nacional de Cultura.

Sin embargo, aseguró que le gustaría asumir el cargo, en caso de recibir la propuesta formal. “Si se concretara, me gustaría”, afirmó.

“Mucha gente ya me dice ministro, pero yo me río nomás porque nadie (del gobierno) me dijo nada”, refirió.

Señaló que hay muchas cuestiones en la que le gustaría trabajar dentro de la institución. “Hay que poner a la cultura en el lugar que se merece. La cultura es tan importante como la educación”, resaltó.

Latourrette Bo, actualmente se desempeña como gestor cultural y director del Museo de Arte Sacro. El mismo es un ferviente colaborador de la Casa de la Independencia, y de acuerdo a los comentarios su amplio conocimiento y entrega a dichas entidades los hacen merecedor del cargo.