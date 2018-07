La dirección del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) la asumió hoy el doctor Nelson Mitsui, cirujano-oncólogo de larga trayectoria, en reemplazo del doctor Julio Rolón que ocupó el cargo desde el 2015.

Mitsui afirmó que el trabajo debe ser compartido para hacer que el hospital sea fuerte, saludable siendo esta la condición necesaria para salir adelante de los problemas que existen. "El hospital tiene muchos problemas, está sobrepasado", afirmó y aclaró que una institución no solo depende de la disponibilidad de recursos financieros sino de la capacitación del personal, el buen trato al paciente con el trato digno. "Eso no requiere dinero, hay cosas que el dinero no compra. Queremos incentivar a que cada uno de los funcionarios tome conciencia del importante rol que cumple dentro del hospital", destacó.

El nuevo director destacó que su formación la realizó en el centro asistencial y que toda su vida trabajó para los pacientes del INCAN. "Es un gran honor aceptar esta responsabilidad; esta confianza que ponen en mi persona las autoridades del Ministerio de Salud. Lo que soy, mis conocimientos y la poca o mucha experiencia que pueda tener, quisiera volcarlos a favor del Instituto Nacional del Cáncer; en especial para los pacientes oncológicos que tanto nos necesitan y para el funcionariado en general”, afirmó

El reemplazo de Rolón se da luego de que su fuera aceptada por el ministro de Salud Carlos Morínigo y lo designo a Mitsui como nuevo director. En este evento también asumió el cargo de Directora del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer (PRONAC) la anatomo-patóloga doctora Alicia Pomata, también integrante del Departamento de Anatomía Patológica del hospital.