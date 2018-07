El suboficial Freddy René Toledo Silva, uno de los que participó del procedimiento se ratificó en lo que mencionó en el juicio oral y público. En ese sentido dijo que fue con sus camaradas al sitio para proceder al desalojo, pero que los ocupantes actuaron contra ellos.

“Nosotros entramos con buenas intenciones para hacer la leer la orden judicial, pero cuando el subcomisario alzó la mano y se acercó a ellos para hablar, uno que estaba al lado de Villalba le juró con un machete”, dijo y resaltó que los ocupantes comenzaron a disparar. “Nosotros ahí empezamos a disparar también, no hay secreto en esto, no es cosa de otro mundo y no es verdad que entramos disparando”, dijo.

Respecto al motivo por el cual ingresaron con armas, indicó que pertenecen al grupo táctico y su misión, amparada por la Constitución Nacional, es actuar ante hechos como el ocurrido.

El enfrentamiento se inició alrededor de las 7:30 del viernes 15 de junio de 2012, en la propiedad reclamada por la familia del exsenador colorado Blas N. Riquelme. El inmueble está ubicado a 35 kilómetros del centro de Curuguaty.

Los policías víctimas fatales fueron: El subcomisario Erven Lovera; el oficial inspector Osvaldo Sánchez; los suboficiales Jorge Alfirio Rojas, Wilson Cantero, Juan Gabriel Godoy, Derlis Benítez.

Los campesinos fallecidos: Arnaldo Ruiz Díaz, Luciano Ortega, Adolfo Castro, Delfín Duarte, Avelino Espínola, Francisco Ayala, Andrés Riveros García, Luis Paredes González, De los Santos Agüero, Ricardo Frutos Lara, Fermín Paredes González.

Resultaron heridos: el comisario principal Miguel Anoni Paredes; el oficial 1° Antonio Gaona; los suboficiales Alcibiades Benítez, Nelson Zaracho, Francisco Morínigo, Agustín Duarte, Evelio Riquelme, César Horacio Medina, Melanio Gómez, Julio Báez, Mariano Ojeda, Inocencio González Duarte y Néstor Ramón Rojas, además de una veintena de labriegos.

NOTA DE REDACCIÓN: Intentamos comunicarnos con los demás policías para conocer sus versiones, pero varios no respondieron. De entre los que sí atendieron, algunos mencionaron que necesitaban el permiso correspondiente de sus superiores para hablar y otros que ya no querían tocar esa parte del pasado al haber sufrido mucho.