El Ministerio de Salud alertó a la ciudadanía sobre un caso de estafa que se está viralizando por WhatsApp y se trata de un pedido de seis millones de guaraníes que realiza una mujer, para el supuesto tratamiento de injerto de piel por quemadura, para su hija de seis años de edad.

La misma exhibe un documento falso, con notarias faltas ortográficas y nombre de especialidad inexistente, aparentemente firmado por un médico y lleva su sello, donde detalla el nombre de la paciente, el procedimiento a realizarse y el costo para el efecto.

El nombre que aparece es el del doctor Darío Álvarez, quien es médico jubilado hace seis años. El mismo refirió que hace cuatro años fue víctima de robo y entre sus pertenencias sustraídas estaban sus recetarios y sello. En su momento hizo la denuncia en la comisaría 18 y ahora anunció que reiterará.

“Hace cuatro años rompieron el vidrio de mi auto que se encontraba estacionado frente a mi domicilio, en el barrio San Vicente de Asunción. Allí me robaron el maletín que contenía mi estetoscopio, aparato para controlar la presión arterial, los recetarios y mi sello. Me enteré ahora del caso a través de un colega. A raíz de esto voy a ir hasta la Comisaría para reiterar mi denuncia”, detalló.

Enfatizó además que, por la manera como está redactada la nota, con serios errores, sin membrete, y por supuesto, sin conocimiento de la especialidad médica, es más que claro que se trata de una estafa.

En el escrito en cuestión se observa que entre los errores aparece la palabra “ingerto” o “sala de infecsiología”.





Por su parte, el doctor Bruno Balmelli, director del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer), también coincidió que se trata de una estafa, atendiendo de que la menor que aparece como paciente de ese nosocomio en realidad nunca fue tratada allí.

“La nena no es nuestra paciente, el colega no trabaja con nosotros y tiempo atrás había sido víctima del robo de su maletín”, indicó a la radio 970 AM.

Así también aclaró que en su instituto ni en ningún otro establecimiento dependiente del Ministerio de Salud Pública solicitan dinero a los pacientes para ser atendidos. “Todos los procedimientos se brindan de manera gratuita”, resaltó el profesional.

Es por ese motivo que solicitó a la ciudadanía que preste atención cuando recibe este tipo de pedido, que cada vez es más frecuente.