Denis Lichi comentó que su designación fue imprevista porque no estaba peleando por ese cargo, y que por lo tanto no pudo conversar aun con ningún gremio del sector. Adelantó que inicialmente se reunirá con los productores, cooperativistas y luego los industriales.

Tras su confirmación, según resaltó, ya se enfoca en ver los mecanismos para tratar de acercar su institución a los pequeños productores. “El señor presidente (Mario Abdo) está preocupado por la agricultura familiar y está convencido de que tenemos una tierra bendecida, que podemos producir mucho para cubrir la falta alimenticia y ayudar a mejorar la producción”, expresó.

En conversación con la 970 AM, Lichi mencionó que su intención también es que “los ingenieros estén en el campo” y no así en las oficinas del ente público. “Primero queremos poner en orden la casa y que haya un impacto pronto”, dijo.

Además de lo anterior, la futura autoridad manifestó que se enfocará a potenciar una buena coordinación con las demás instituciones que trabajan a favor de los productores, como las intendencias y gobernaciones.

Por otra parte lamentó que ciertos sectores, como la Asociación de Ingenieros Agrónomos, lo atacan porque tiene el título universitario de contador y no así de ingeniero. Al respecto, aseveró que es un productor avícola hace ochos años, tiene 140 hectáreas de caña de azúcar, además de contar con una plantación de banana y mamón.

“Sé lo que es regar tu plantación e ir a vender tu producto al Abasto. Quizá no tenga preparación técnica, pero siempre estoy acompañado de profesionales y les escucho. Yo no vine a robar ningún espacio, sino que para trabajar todos juntos. En mi pueblo se me conoce como productor y no como contador. Incluso me dicen ‘ingeniero’, pensando que lo soy”, dijo.