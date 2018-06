Amarilla, en declaraciones a través de su cuenta de Twitter, había dicho que no fue incluida en las publicaciones que hablaban de legisladores que renunciaron al beneficio del seguro VIP.

“Lamentablemente ABC no publico que yo también renuncio al seguro médico, que voy a proponer derogar la jubilación privilegiada y que no voy a contratar ni un funcionario de los 4 que ofrecen a cada diputado. Ya lo dije en campaña nadie me creyó. Bueno, era cierto”, escribió la diputada electa.

Su testimonio cayó por el suelo cuando la senadora y correligionaria suya Blanca Lila Mignarro aclaró que Amarilla viuda de Boccia sigue cobrando una pensión de la Caja de Jubilaciones del Congreso, organismo que la legisladora preside.

Como jubilado de la caja, Franklin Boccia cobró G. 239.497.080 desde julio de 2008 hasta agosto de 2015. Desde setiembre 2015 a la fecha, Celeste Amarilla cobró G. 79.353.082.

Recordó que el ingeniero Franklin “Anki” Boccia percibía una jubilación extraordinaria hasta el día que falleció. Cuando se produjo su deceso, Amarilla pidió seguir cobrando la pensión. “Ella es pensionada del fondo de jubilaciones. Su decisión me parece bien pero también tendrá que renunciar a los beneficios que ya recibió”, sostuvo.

Mignarro, quien preside la caja de jubilaciones, dijo que desconoce si Amarilla viuda de Boccia cobra dinero de la binacional Itaipú donde su marido se desempeñó como director durante la presidencia de Federico Franco en el 2012 pero sí reafirmó que la diputada electa recibe dinero de la caja.