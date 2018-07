“Evidentemente existe una componenda política y un trasfondo político de los camaristas. Es un arreglo grande, político, entre Frente Guasu y Colorado Añetete, para que Nicanor Duarte Frutos sea designado como director de la Entidad Binacional Yacyretá. El tiempo nos dará la razón de que aquí lamentablemente los arreglos entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía, priman sobre la justicia, el dolor de la gente, el asesinato de varias personas”, dijo el colorado.

Es claro, para el parecer del legislador, que existe el quiebre del Estado de Derecho, al demostrarse, al menos en el fallo judicial, que “en Curuguaty no pasó nada, no hubo muertos, no hubo atropello a la propiedad privada y no se le destituyó a un presidente”.

El congresista colorado criticó duramente que la decisión judicial demuestra que “tenemos libertad para matar, delinquir y atropellar propiedades privadas”, todo porque en nuestra justicia prima lo político antes que lo jurídico, según consideró. “La señal que nos dan es que ahora podemos ir a la casa que nos guste e invadir la propiedad, porque por jurisprudencia nos tiene que salvar”, añadió.

En cuanto a su apreciación por el acercamiento del Poder Judicial y el Gobierno entrante, Zacarías indicó que antes de ser “guiños” se tratan de órdenes para que los camaristas voten de una manera. “Lamentablemente los acuerdos que hay son para beneficiar a dos o tres personas, en detrimento de todo el pueblo paraguayo. ”, añadió.

Por otra parte ratificó que no acompañarán a Duarte Frutos, porque para su sector este debe ser senador y no así titular de la EBY. “A nosotros nadie nos va a comprar, no nos vamos a reunir con Nicanor para que nos ofrezca cargos a cambio de nuestro voto para que sea titular de Yacyretá. No nos vamos a vender por carguitos aquí y carguitos allá”, ratificó.

METIDA DE PATA DE EMBAJADOR

Sobre la celebración del embajador británico en Paraguay, Matthew Hedges, dijo que este se inmiscuyó en asuntos internos y, por sobre todo, en un caso muy sensible para la sociedad.

“Es un pensamiento que no puede ser considerado por un embajador, desde ningún tipo de vista. Es una gran metida de pata del embajador de Gran Bretaña, espero que la Cancillería actúe al respecto”, resaltó.