Una gran cantidad de videos circulan por las distintas redes sociales bajo el rótulo de “Kiki challenge”. La moda surgió desde que un comediante de EE.UU. llamado Shiggy haya hecho un baile de la canción “In my feelings” del rapero Drake. Una parte de la canción dice “Keke, do you love me? Are you riding? Say you’ll never ever leave from beside me” (Keke -se pronuncia Kiki- ¿me amás? ¿estás paseando? decime que nunca vas a dejar de estar a mi lado, en español).

Los internautas le pusieron la cuota de riesgo y empezaron a subir videos en los que se ve una persona manejando un vehículo y seguidamente descendiendo del mismo, quedando el automóvil en movimiento mientras la persona que hace el desafío camina a la par del mismo.

El director de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs, mencionó a HOY Digital que el artículo 66 de la ley 5016 de tránsito habla de las prohibiciones y que en el inciso “d” se indica la de disminuir arbitrariamente la velocidad y realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas, en ruta.

Expresó que el artículo establece penas de hasta 10 jornales, unos G. 810.252, para las personas que incurren en este tipo de maniobras.

“De hecho que sobre nuestras rutas, como está la situación, es difícil de practicar. No va a ser simplemente una ‘maniobra caprichosa’… es una ocurrencia de alguien que de pronto se viralizó y tiene sus seguidores. Ojalá que esa misma intensidad de seguidores tenga una persona que haga videos respetando la ley”, sostuvo.

Expresó que aún no hay estadísticas en la Caminera que una persona haya sido sancionada por hacer el “Kiki challenge” en ruta y puntualizó que estos casos solo pueden darse con personas que tienen vehículos automáticos ya que desde un automóvil mecánico sería imposible.

“Recomiendo que no se practique. Son ‘caprichos’ muy peligrosos, como dice la propia ley. Que lo hagan en sus casas o en algún terreno privado, que se diviertan pero ojalá que a nadie se le ocurra seguir esto. Puede ser peligroso y grave”, remarcó.

En nuestro país, varias figuras, de la farándula especialmente, realizaron este arriesgado baile, como las bailarinas Jessica Torres y Silvita Romero, y la locutora Fátima Fernández.