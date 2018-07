El ministro de Salud, Carlos Morínigo, adelantó algunos resultados de la “Encuesta Mundial de Salud Escolar”, que será expuesta el próximo lunes 16 de julio. Si bien posee varias aristas, indicó que en el documento llama la atención el grado de vulnerabilidad que tienen los niños respecto al abuso. “Se vio que los niños son más vulnerables a tener abusos y no así las niñas. Nuestros niños están más expuestos a ser abusados por los que están en su entorno. Uno cree que a la niña le van a vulnerar más, pero otro es el resultado”, afirmó.

En conversación con la 970 AM detalló que esta encuesta posee su importancia para la toma de decisiones que impacten en las políticas públicas, al aportar datos acerca de conductas de riesgo de los estudiantes sobre ciertos temas de salud.

”Nosotros tenemos que actuar fuertemente en la educación de los niños. Cuando uno recibe acoso, queda ese trauma en el niño. Tenemos que conocer nuestros derechos y los niños deben saber hasta dónde pueden llegar los adultos”, resaltó.

Con relación al rechazo en el Congreso Nacional de implementar la educación sexual, la autoridad dijo que no coincide con esa postura, ya que a su parecer es necesario implementarla para evitar los casos de abusos. No obstante, pidió que siempre que se aborden estos temas, sean convocados los ciudadanos y no se “cocinen leyes entre cuatro paredes para apuntar hacia lugares donde no tienen que apuntar”.

“La mayoría piensa que la sexualidad solamente es sexo, pero no es eso. La educación sexual incluye el conocimiento mismo de mi cuerpo”, explicó Morínigo.

La “Encuesta Mundial de Salud Escolar”, que busca aportar datos sobre conductas de riesgo de los estudiantes, contó con una investigación que abarcó a 49 escuelas y colegios de 12 departamentos y la capital del país.

El trabajo, realizado por primera vez en Paraguay, contiene datos demográficos y de identificación, información antropométrica, hábitos alimentarios, higiene, violencia y lesiones no intencionadas, seguridad vial, relaciones personales, consumo de alcohol, relaciones sexuales, actividad física, sedentarismo, experiencias personales, diabetes hipertensión, actividades comunitarias, etc.