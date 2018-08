A tempranas horas de este miércoles, un numeroso grupo de ciudadanos provenientes de Paraguarí llegó hasta la Cámara baja del Congreso Nacional. El motivo fue para firmar contratos en recursos humanos de esa dependencia legislativa, pasando así a engrosar aun más la nómina de funcionarios.

Un detalle no menor es que el reciente titular elegido para Diputados es Miguel Cuevas, quien fue gobernador de Paraguarí y responde a la línea del futuro presidente, Mario Abdo Benítez.

Según informaron los periodistas del área, en estos momentos “los nuevos rostros” del Parlamento están marcando sus huellas en el reloj biométrico.

Llamativamente cuando la prensa fue hasta el sitio, los encargados pidieron liberar la zona y así, aparentemente, pasar desaparecidos.

Sobre el punto, el director de Recursos Humanos, César Arévalos, indicó que decidió enviar a los funcionaros a otros sitios cuando llegaron los comunicadores, para que “estén más cómodos”. “Yo les ofrecí agua y les dijimos que no se apuren y se queden en sus oficinas porque van a tardar (en marcar sus huellas)”, comentó.

El encargado también quiso aclarar que eran funcionarios recontratados y aseguró que en este cupo están unas 250 personas. Al insistírsele sobre que la mayoría no es conocida allí y consultársele si estaban antes en el “freezer”, alegó que algunos pertenecen a las oficinas regionales de los congresistas y que no van al Parlamento. “Todos son recontratados, porque los contratos se hacen cada seis meses. Me imagino que sobre los que dicen que no suelen ver, son de las oficinas parlamentarias”, añadió.

Cuevas anunció semanas atrás que iba a contratar a gente de su confianza, pero prometió no abultar la cantidad actual de funcionarios. No obstante, inmediatamente comenzó a crear nuevos cargos.

FESTÍN EN DIPUTADOS: ÚLTIMAS DIRECCIONES CAMBIADAS

Un verdadero festín se están dando los colorados abdistas, de la mano de los liberales. Los funcionarios que llevan más de 20 años en el Congreso, que cumplen funciones técnicas y que fueron capacitados para dichos cargos fueron cambiados, para designar en su lugar a funcionarios con menos experiencia e incluso que vienen de fuera de la institución.

Al respecto, la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo, presentó un pedido de informe para que den a conocer la cantidad exacta de nuevos funcionarios y los cargos creados.

A continuación algunas de las direcciones donde fueron colocados los ciudadanos cercanos a Miguel Cuevas:

Dirección de Proyectos en Estudio: Cambiaron a Richard Asari pese a su antigüedad de 32 años y fue reemplazado por Juan Gabriel Espínola Vega, de 32 años, pero de edad, quien además es uno de los leales del nuevo presidente de la Cámara Baja.

Coordinación General de Trámite Legislativo: en lugar de Víctor Valdez funcionario con alta formación técnica, fue designado Miguel Sinecio Ortiz, funcionario de Diputados del sector de Colorado Añetete.

Dirección de Cultura: Fue removido del cargo el funcionario Lidio Castro Rodriguez, destacado por varios artistas por su labor en la institución y fue designada en su reemplazo Deisy Johana Bogado Forte cuyos méritos se desconocen.

Dirección de Documentaciones y Archivo: Alcides Aranda fue cambiado por Alex Damián Aguirre, también del sector de Colorado Añetete.

Dirección General de Asesoría Jurídica: Fue ubicado Luis Cáceres por el propio titular de la Cámara. Su mérito es haber sido secretario del presidente Miguel Cuevas en la gobernación.

Dirección de Patrimonio: Fue ubicada Vanesa Adorno, nuera del diputado efrainista Salustiano Salinas en lugar de Teresa Ortigoza.

Dirección de Servicios Generales: La sobrina del diputado, Mónica Gaona fue asignada en este cargo en reemplazo de Zaida Bell.

Dirección de Gestión de Procesos: Allí fue incorporada Nadia Medina, por el cupo del diputado Antonio Buzarquis en lugar de Regina Barrios.

Dirección de Control de Seguro Medico: Fue designado en el cargo Néstor Robledo, fotógrafo y asistente personal del diputado Antonio Buzarquis.

Coordinadora Administrativa: Unidad dependiente de la Dirección General de Comunicación, en el cargo fue designada Miryan Guadalupe Adorno Acuña recomendada del diputado liberal Salustiano Salinas.

Coordinadora de Planificación y Control: En este cargo fue designada Nadia Beatriz Medina Lopez cupo del diputado Antonio Buzarquis. La mujer se desempeñaba como asistente del parlamentario.