Amarilla, en contacto con HOY Digital, expresó que ella percibe dos remuneraciones que le correspondían a su marido Franklin “Anki” Boccia: una pensión de G. 2.268.000 mensuales de la Caja de Jubilaciones de la Cámara de Diputados y G. 2.268.000 en concepto de jubilación de la Itaipú.

“Yo creo que son jubilaciones más que merecidas con derechos de él, de ambas instituciones salió por la puerta grande. Según la propia prensa fue uno de los diputados de mejor gestión y de Itaipú no hace falta que lo diga. El único, junto con el Dr. Arbo (Antonio, ministro de Salud) que no fue imputado por nada. Son dos jubilaciones legales, no son abusivas, que le correspondían pro derecho y me corresponde a mí. Voy a seguir cobrando y no tengo vergüenza de eso. No estoy en contra de la jubilación de nadie, de ningún paraguayo. Todos los paraguayos deberíamos tener una jubilación”, sostuvo.

Dijo que en lo que sí está en contra es de la jubilación de los legisladores luego de dos períodos. Agregó que lo justo sería que todos nos jubiláramos al mismo tiempo ya sea después de 10, 15, 25 ó 30 años de aporte.

Reiteró que las sumas que cobra de Itaipú y de la Caja de Jubilaciones de Diputados son cifras razonables y que todo el mundo sabe que ella percibe. Añadió que cobra un seguro médico de Asismed por parte de Cajubi, que es la Caja de Jubilados de la Itaipú Binacional. “Ese seguro se me otorga como viuda hasta el día de mi muerte”, expresó Amarilla viuda de Boccia.

Consultada si es correcto que en concepto de diputada, donde percibirá un salario de G. 30 millones, siga recibiendo los beneficios, respondió que no le parece algo que esté mal. Dijo que el seguro médico se paga en varias empresas privadas y también existen casos en el que se decide mantenerle el seguro a la viuda. “Es la plata de Cajubi”, indicó.

Sobre por qué cree que la senadora Blanca Lila Mignarro trajo a colación el dinero que percibe, dijo que fue por sus declaraciones en las que rechazó nombrar a funcionarios a su cargo. Lo que molestó a la legisladora, según especuló, es que su hija María José Mongelós Mignarro es funcionaria del Parlamento y que cobra G. 8.900.000. “Se sintió afectada con eso que dije de que todos los parlamentarios que se van nos dejan en herencia sus hijos, hijas, niñeras… yo dije eso en varios medios”, sostuvo.