El fiscal Cristian Roig confirmó a radio Ñanduti que procedió a la liberación del oficial inspector Ariel Quintana Benítez y los suboficiales Jorge Almada y Reinaldo López, de la Comisaría 1ra. de San Lorenzo.

Los mismos fueron denunciados por una joven pareja proveniente de San Antonio, que al principio aseguró fue extorsionada por los agentes policiales durante un control, al presuntamente exigirles dinero a cambio de no plantarles drogas. Además de esto, la mujer indicó que fue apartada de su novio y llevada por uno de los uniformados a un motel, donde fue abusada sexualmente.

Sin embargo, Roig ahora señaló que la joven cambió su versión inicial y aseguró que “hubo relación sexual pero no hubo violencia, el acto fue por voluntad propia”. Es por ese motivo que ahora solicitará para la misma un estudio psicológico, de modo a saber si no está siendo presionada para no accionar contra los policías.

“Se dio la libertad pero no por eso termina la investigación. Los policías aun no declararon. Si se determina que está mintiendo la mujer, tanto ella como los policías serán imputados”, resaltó el agente del Ministerio Público.

Sobre la droga, dijo que existen otras hipótesis que está evaluando y que para corroborar su presunción ya solicitó el circuito cerrado del sitio donde dicen los denunciantes que ocurrió el llamativo procedimiento policial.

El fiscal detalló además que el novio cambió su declaración inicial y dijo que otro policía le solicitó una suma de dinero, porque no tenía registro de conducir.