Si un trabajador de 50 años de edad se desempeña en una actividad desgastante, como estar expuesto diariamente a inhalar combustible, y esta produce un serio deterioro en su salud no puede jubilarse a los 60 años, tiene que ser antes, ejemplificó Pedro Halley, gerente de prestaciones de servicios del IPS.

El funcionario negó que haya propuesto que la edad de jubilación sea elevada a los 70 años en general, tal como se mencionó a través de medios de comunicación y las redes sociales, donde fue duramente criticado. “En ningún momento dijimos que la edad de jubilación va a alcanzar los 70 años sino que la edad de retiro no debe ser de 60 años para todos los casos sino referenciada a la actividad laboral que ejerce el trabajador”, aclaró.

“Para un burócrata como yo que estoy sentado todo el día en la oficina me dicen que me vaya a los 60 no pasa nada pero si le jubilás a un médico cirujano exitoso que está en un punto importante de su carrera y lo reemplazan por un residente es donde se puede hacer la diferencia”, señaló.

Adelantó que esta posibilidad de referenciar la edad jubilatoria de acuerdo a las actividades realizadas será presentada en el próximo gobierno dentro de las formulaciones de reforma de la Carta Orgánica de la previsional.

“En el próximo gobierno presentaremos la propuesta que la estamos trabajando con los técnicos y sabemos que debe revisarse la legislatura, cómo se determinaría y una de las posibilidad es por puntaje para calificar el nivel de deterioro del trabajador”, agregó.

Indicó que es bueno guiarse y tomar como referencia los casos exitosos de los sistemas jubilaciones aplicados en otros países como Uruguay que lleva adelante una buena jubilación para sus trabajadores. Agregó que se deberá iniciar un debate sobre todo el sistema jubilatorio paraguayo y la sostenibilidad de las cajas de jubilaciones.

La actual jubilación ordinaria completa es a la que accede el trabajador cumplidos los 60 años de edad con 25 años de aporte como mínimo. En caso de tener menos de 60 años puede acceder a una ordinaria pero con un porcentaje menor. A los 55 años de edad y 30 años de aporte se accede al 80 por ciento de los 36 últimos meses del salario.

En el caso de la extraordinaria contempla al trabajador de 60 años de edad que no completó los 25 años de aporte estando en estado de dependencia. Si perdió el trabajo también tiene la posibilidad de seguir aportando y beneficiarse con el ciento por ciento de los 36 últimos meses del salario percibido. También existe la jubilación por invalidez por enfermedad común y por enfermedad profesional.