Judith Medina, intendenta de Puerto Casado, indicó que los familiares de Negusta acudieron a ella para pedirle su ayuda, tras viralizarse el video donde se observaba a la joven siendo golpeada por las encargadas de un local de ropas en el Mercado 4. La misma se había encimado varios vaqueros con la intención de llevárselos sin pagar.

La autoridad local, en charla con la 970 AM, mencionó que fue a visitar a su compueblana para interiorizarse de su caso y para ofrecerle ayuda para que vuelva con sus padres. “Ella me dijo que quería volver, pero que no podía hacerlo por su situación. Yo le dije que también sus padres la querían de vuelta”, indicó.

Medina resaltó que desde el principio notó que la joven desea cambiar, porque aceptó todas las condiciones. “Negusta está con intenciones de dejar a este muchacho y de rehacer su vida. Ella me dijo: Él me obligaba a ir a pedir plata a los compueblanos en la Terminal y luego ya terminó en esto (por el robo en el mercado)”, añadió.

La intendenta comentó que ambos jóvenes vinieron a la capital desde Puerto Casado y que al principio ella trabajaba en un restaurante, pero luego su novio le habría pedido que renuncie porque debían mudarse, a causa de problemas que tenía en la vivienda donde estaban alquilando. Posteriormente, la situación fue empeorando y se vieron obligados a robar.

Tras el escándalo, indicó que, cumpliendo con las reglas que le impuso el juez (medidas alternativas a la prisión), tomaron la decisión de llevar a la joven nuevamente a su pueblo natal junto a su padres. “Queremos ayudarla para que pueda recapacitar y volver a su vida normal. Le ofrecí llevarle a la facultad y conseguirle un trabajo. Le ayudamos para que supere este desliz”, aseveró.