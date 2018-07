La diputada Jazmín Narváez respondió a la periodista Patricia Vargas, quien comparó una declaración suya realizada durante su campaña electoral y otra completamente diferente luego de asumir como legisladora. “Me aflige mucho esto, porque ella es mujer y creo que fue quien hizo esto al armar el juego de palabras”, indicó.

Antes de ser electa indicaba: “Lo más grave no es la comisión de delito sino la impunidad”. Ahora que es legisladora dice: "No existe causal para pérdida de investidura de José María Ibáñez".

Al respecto, en comunicación con la radio 650 AM, la congresista resaltó que no existen razones técnicas ni causales para solicitar la pérdida de investidura. “José María no salió impune, él se sometió a un proceso penal y a lo mejor no es lo que le hubiese gustado a la ciudadanía. Resarció el daño, pero no es solamente eso, él está afectado severamente socialmente (sic)”, dijo.

Narváez mencionó que su colega resarció con creces el daño sospechado, pero dejó en claro que nunca se demostró que haya cometido el ilícito, al darse una salida procesal. Además de esto consideró que luego del caso de sus “caseros” no cometió algún delito.

En ese sentido explicó que Ibáñez fue imputado por las sospechas que recién iban a investigarse y comprobarse en el juicio, cosa que no ocurrió. “Yo como exfuncionaria del Ministerio Público te digo que no todo lo que uno cree y entiende será fácil configurar. Ellos (fiscales) eligieron dos tipos penales que iban a configurarse para investigar”, dijo.

"Cuando me refiero a la impunidad me refiero a los delitos que no se persiguen o no tienen castigo. En esto hubo un seguimiento. Una vez que fue sancionado con una medida, merece ser juzgado como lo que dice la ley”, argumentó.

En otro momento alegó que existen antecedentes de sus colegas que, cuando eran fiscales, otorgaron mismas medidas a casos más graves, por lo que también deberían ser analizadas sus actuaciones, a su parecer.

Jazmín Narváez alertó que de aplicarse la medida contra Ibáñez se corre el riesgo de permitir una demanda a futuro contra el Estado y contra “a los que nos hayamos prestado a algo que no tiene sustento en el tiempo”.