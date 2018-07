El diputado Rejala lanzó hace unos días su canal de YouTube, donde publicó su primer vídeo bajo el título de ¿De dónde salen los malos políticos?

En comunicación con la 970 AM, el legislador explicó que la idea surgió de sus asesores y es una forma de estar en contacto directo, con dinamismo y sin barreras con la gente.

“Hasta yo me río todavía. Ya me voy acostumbrando a que me digan YouTuber”, declaró.

Dijo que muchas de las ideas vienen del senador y humorista, Tony Apuril, además de dar un seguimiento a lo que se viene haciendo en el Partido Hagamos, del cual ambos pertenecen.

“Es una manera novedosa y actualizada para transmitir y comunicar lo que hacemos en el día a día en el Parlamento”, refirió.

El diputado se declaró fanático del conocido YouTuber ‘Hola Germán’ y además de ser aficionado a los videojuegos.

Anteriormente, el diputado Rejala comentó que en su adolescencia tuvo que salir de su hogar y que le tocó trabajar de vendedor ambulante. Señaló que basará su experiencia de vida en su labor legislativa.

