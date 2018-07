En conversación con los medios de prensa, el legislador colorado indicó que es una prioridad acelerar el proceso de renovación de las autoridades de Tribunales. “La reforma judicial es ineludible, atendiendo que existen vacancias, y en campaña todos coincidieron en cambiar de manera estructural, porque gran parte de las polémicas tienen su origen en el Poder Judicial”, resaltó.

En tanto que mencionó que la reforma de la constitución dependerá de los líderes de las bancas en Diputados y Senado. Resaltó que entre los puntos a tratarse estarán la reelección presidencial y la función de los órganos extrapoder: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Eso necesitará de un gran pacto político. El propio presidente Mario Abdo Benítez será el gran articulador para que se pueda propiciar el debate”, dijo.

Mientras que sostuvo que dependerá de sus colegas retomar el juicio político a los ministros de la Corte Suprema y la Contraloría.

“A partir de ahora volveremos a los temas centrales, porque antes solo hablábamos del juramento de Nicanor. No digo que no jurará, sino que hoy los números no dan. Los números en el Congreso son muy coyunturales y efímeros”, dijo por último.