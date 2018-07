El primer paso para soltar el acelerador en el sinuoso y conflictivo camino que se atraviesa con los celos es dejar de justificar las acciones propias responsabilizando a otra persona y revisar la conducta negativa que se manifiesta. Los celos tienen que ver con un rasgo de la personalidad ligada a la paranoia en Psiquiatría, es la idealización que se caracteriza por un sentimiento de desconfianza generalizada, suspicacia y animosidad. Los celos se pueden manifestar como normales, excesivos y patológicos y es cuando se llega al punto de humillar verbalmente a la pareja y en el peor de los casos, agredirla físicamente.

Todo parte de la inseguridad y luego se va ramificando con acciones sofocantes a la pareja. También se dan situaciones de delirios que ya aparecen en los estados de sicosis, la esquizofrenia y otras manifestaciones que cursan con esta idealización. El siquiatra Manuel Fresco ejemplificó los grados de celos que puede presentar una persona y que pueden detonar el problema.

“Si tengo una pareja atractiva, vistosa y cuando salimos me da un cierto nivel de inseguridad y todos la miran o tiran onda y si no estoy seguro me voy a inquietar. Ahora si no se trata de eso y traslado esa conducta a un ámbito familiar y pienso que mi pareja se mete hasta con mi suegro sobrepasan los aspectos de normalidad en grados excesivos y aparecen como síntomas de trastornos mentales, puede ser sicótico y trastornos de personalidad y dentro de todo ese contexto se da el sentimiento de propiedad, ‘es mía y de nadie más’ o que nadie puede mirarla, acercarse, hablarle ni mantener ningún tipo de relacionamiento”, explicó.

Esa actitud en algún momento debe desatar la lógica de que el control que se está ejerciendo es asfixiante como: revisar el celular, llamar reiteradas veces al día, si no hay respuesta se inicia una pelea y hurgar en sus pertenencias al volver a casa, incluso la ropa interior. “Se llega a comportamientos humillantes y sofocantes”, advirtió Fresco.

Las conductas pueden llegar a ser asfixiantes al punto que la pareja tiene problemas en el trabajo por no poder hacer horas extras, visitar a amigos, compartir con familiares o realizar actividades cotidianas.

Allí es cuando el miembro de la pareja que se siente agobiado por la conducta del otro lo emplaza a que se trate o de lo contrario pondrá fin a la relación. “Los celos no se entienden como tal inicialmente, entonces la pareja de una celosa o un celoso intenta tranquilizar al que desconfía y hasta accede a ciertos controles como ‘llamame cuando quieras, no hay problema’ y si no se atiende la llamada o tarda en responder un mensaje, el tema empieza a agravarse”, señaló.

La terapia puede ser individual o en pareja, y según refiere Fresco por lo general son de “poco éxito” y una de las causales de la escasa efectividad es que la persona no asume que tiene un problema y no está en condiciones de revisar su conducta.

“La persona no asume que tiene un problema y afirma que tiene a su lado una persona en la que no se puede confiar y es cuando justifica sus acciones por lo que hace la otra persona y así no logra revisar su conducta”, indica el profesional.

Destacó que los rasgos de personalidad son una caja de herramientas que se tiene en la cabeza y tiene múltiples usos y dentro del aspecto de la normalidad está la capacidad de confiar, de divertirse, compartir y hacer actividades cotidianas y por lo general las patologías son en algún momento exacerbaciones de estos rasgos.

“Hay amores que matan pero cuando te quiere demasiado, te controla demasiado, no es un querer normal, una pareja son dos personas que se juntan en sus individualidades y no el hecho de poseer al otro o creer que el otro nos pertenece y las conductas reiterativas tienen que encender la alarma”, puntualizó.