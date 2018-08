Retro Solidario es el próximo evento para disfrutar de los éxitos musicales de los años 70, 80 y 90, organizado por Retro Paraguay con la intención de recaudar fondos para que el paciente Dante Flecha continúe su tratamiento preoperatorio en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina.

Allí inició las consultas previas a la cirugía de prótesis de cadera e injerto de huesos que requiere tras quedar con secuelas luego del tratamiento contra el cáncer testicular que lo aquejó años atrás.

“La intención es hacer una fiesta retro donde se pasarán imágenes de Paraguay de antaño y buena música. Me ofrecieron enganchar la fiesta para recaudar fondos para los gastos médicos y pasajes”, contó Dante quien se dedica a preparar y vender pastas y platos típicos para costear su tratamiento.

Todo lo recaudado en las entradas será entregado a Dante con lo que cubrirá parte de los gastos para volver a viajar el próximo 21 de agosto, fecha en que tiene su próxima consulta previa a la cirugía.

Dante agradece todo el apoyo que recibió hasta ahora y con lo que logró recorrer la mitad del camino para lograr la intervención quirúrgica que le permitirá dejar de lado los intensos dolores óseos y mejorar su calidad de vida.

“Mi operación va a mejorar muchísimo mi rendimiento en todo sentido. Ahora tengo un espaciador, eso me provoca dolor en la pierna y necesito que me pongan una prótesis nueva y me rellenen con hueso la parte de la cadera. Así voy tener mucha más vitalidad y mi salud va a mejorar mucho”, afirmó.

Una vez recuperado, Dante tiene como meta trabajar por lograr que las personas con alguna discapacidad sean vistos de otra manera y que tengan la oportunidad de formarse y salir adelante en Paraguay.

El evento será en el bar Chill Rock ubicado sobre República Argentina entre Mariscal López y Boggiani el domingo a partir de las 14:30 horas. Las entradas tendrán un costo de G 10.000.