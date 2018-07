Esta mañana prosigue la audiencia preliminar de Walter Bower, el comisario Merardo Palacios y el agente de policía Osvaldo Vera, quienes están acusados por un supuesto caso de tortura ocurrido en el año 2000.

En entrevista con los medios, el exministro de la era González Macchi habló sobre la desaparición del Libro de Novedades de la Marina, considerada como una de las pruebas fundamentales de la causa que enfrenta, y manifestó: “Desconozco totalmente cualquier extravío, esa es una manipulación aviesa y una actitud negligente, perversa e irresponsable del fiscal que obviamente no presentó nunca”.

Sobre este mismo punto, el mismo aseguró que recurrieron a los archivos de todos los juzgados y verificaron que no se llegó a presentar dicha documentación para agregarlo al expediente, culpando de ello al fiscal del caso, Fabián Centurión.

“No sé si no tienen (los documentos) o si quisieron construir un castillo de papel para intimidarme, para obligarme a transar. He dicho siempre que no me prestaría a ningún arreglo con gente que destruyó el país y la institucionalidad”, expresó Bower.

El acusado aseguró que “van a pagar”, sin hacer mención de quiénes o dar nombres concretos, aunque agregó: “Dios tiene sus tiempos, la justicia tarde o temprano llega. Voy a demostrar en su momento la persecución política disfrazada de investigación jurídica”.

Finalmente, Bower señaló que “así como existen funcionarios que manipulan y utilizan el brazo de la justicia para menoscabar y tratar de matar la carrera política de una persona”, también “hay funcionarios, jueces y gente buena y sana”.