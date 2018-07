En la mañana de este lunes se llevaron a cabo las primeras audiencias públicas de los postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, a fin de suplir las vacancias dejadas por Alicia Pucheta y Miguel Óscar Bajac.

Uno de los primeros convocados para hacer su exposición fue el doctor Manuel Aguirre Rodas, quien se desempeña actualmente como juez de sentencia en el Poder Judicial.

En el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados, lugar en el que se desarrolló esta primera jornada de audiencias, también se presentó la señora Gloria Beatriz Miño de Aguirre (52), exesposa del magistrado, en compañía de su hija, Laura Correa.

La misma aprovechó la ocasión para volver a denunciar públicamente al juez Manuel Aguirre por haberla maltratado físicamente durante varios años, además de supuestamente haberla desalojado irregularmente de su vivienda.

En ese sentido, Miño indicó que hace un año atrás su exesposo la había echado de la casa en la que vivía sin siquiera permitirle sacar todas sus prendas de vestir. Asimismo, lo acusó de llevarse consigo a su hijo menor de 17 años sin su consentimiento y de juntarse con otra mujer que, supuestamente, ya tiene una denuncia por estafa.

“Durante 8 años hice denuncias y siempre desaparecieron”, afirmó la mujer a los medios de comunicación, lamentando que hasta el momento sus múltiples denuncias no hayan sido escuchadas.

HIJA DEL JUEZ CONFIRMA DENUNCIAS POR MALTRATO

Por su parte Laura Correa, hija de la denunciante, recordó que Aguirre tiene varias denuncias por violencia doméstica a raíz de los maltratos contra su madre quien, según mencionó, “vivió varios años sometida a él aguantando sus golpes y cuidando las apariencias para proteger a su familia”.

“Él es alcohólico, siempre iba con promesas de que iba a cambiar, de que iba a seguir un tratamiento para superar el alcoholismo. Muchas veces me daba pena porque el alcoholismo es una enfermedad. Él es misógino”, expresó.

Así también, Correa ratificó lo expresado por su madre al afirmar que las denuncias que fueron haciendo en los últimos años desaparecieron de la Fiscalía.

Según la hija, uno de los motivos por los que su mamá no hacía nada anteriormente era porque Aguirre se jactaba de su condición de juez y, valiéndose de ello, la manipulaba emocionalmente para hacerla sentir mal e impedirle acercarse a radicar la denuncia.

“SOY MUJERIEGO Y VOY A SEGUIR SIENDO HASTA EL DÍA QUE ME MUERA”

En un audio facilitado a periodistas se escucha decir a una persona (quien supuestamente sería el juez Aguirre): “Eso prueba que me gustan las mujeres, ¿entendés?, ni vos ni nadie me van a cambiar, soy mujeriego y voy a seguir siendo mujeriego hasta el día que me muera. Aceptalo o administralo, pero armando quilombo no me va a impedir hacer exactamente lo que estoy haciendo ahora. Lo siento, soy así y no pienso cambiar”.

DENUNCIAS POLICIALES POR MALTRATO, DESALOJO Y ABANDONO

El 26 de marzo del 2017, la señora Miño denunció que su exesposo la había maltratado físicamente, tomándola del cabello y arrojándola contra la pared, además de patearla en el muslo y golpearla en la cabeza. Según su declaración, no sería la primera vez que la había maltratado. Además, habría estado bajo los efectos del alcohol.

Según consta en una denuncia radicada en la Comisaría 19 Metropolitana y con fecha 7 de julio del 2017, Gloria Beatriz Miño de Aguirre había denunciado al juez Manuel Aguirre por violencia familiar. De acuerdo al acta policial, el magistrado había ido hasta la casa pidiéndole a su mujer que retire algunas cosas de la vivienda bajo el argumento de una supuesta reconciliación. Cuando ella se acerca para abrazarlo, Aguirre la agarra del cabello y, apretándole por el cuello, la tira al suelo burlándose de ella.

Otra denuncia anterior que data del 23 de junio del 2017, radicada en la Comisaría 9 Metropolitana, indica que el juez Aguirre también fue denunciado por su exesposa por abandono, dado que el mismo no regresaba a la vivienda luego de haberla maltratado.

El 14 de julio del 2017, se realizó otra denuncia en la que consta que el magistrado supuestamente ingresó al domicilio en compañía de una escribana pública para redactar un “acta de inventario” de todo lo que había en el domicilio. Posteriormente, Miño habría recibido un mensaje de texto de Aguirre en el que éste le solicitaba que desocupe la vivienda ya que “todo estaba inventariado” y que no toque nada, limitándose solo a llevar sus prendas de vestir.

LA VERSIÓN DEL JUEZ DENUNCIADO

Manuel Aguirre también habló con los medios de comunicación sobre estas denuncias de violencia familiar y afirmó que “nadie está ajeno a los altibajos que pueda presentar la vida”, por lo que indicó que como funcionario del Estado no puede andar respondiendo públicamente los ataques personales de su expareja.

Respecto a las denuncias de supuestos maltratos y al desalojo, Aguirre refirió: “Eso no es cierto, uno puede hacer una revisión en el expediente y se va a percatar que lo que dijo es una flagrante mentira”.