En comunicación con la 970 AM, el exfiscal Latorre precisó que hasta el momento no sabe con exactitud los argumentos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para anular la condena a los once campesinos acusados por el caso Curuguaty.

“La primera impresión que me causa es que, una vez más en el Poder Judicial se juzga la vida y la muerte, según sean policías o según sean personas que están cometiendo un hecho punible”, manifestó.

Dijo que no se puede pretender que un cuerpo policial cumpla con sus funciones, si hay una amenaza de una condena. “Realmente la cosa no va bien. El mensaje que estamos dando a la Policía es que intervenga y si hay heridos o muertos en el otro lado, van a ser procesados y absolver a los que invadieron”, indicó Latorre.

“Yo me siento indignado como ciudadano y decepcionado porque lamentablemente el Poder Judicial vive de espaldas a la realidad”, subrayó el exfiscal general.