Lejos de su discurso en el que honraba la capacidad de los funcionarios municipales, este jueves el intendente de Asunción Mario Ferreiro reconoció que los 7.000 trabajadores de la Intendencia son limitados. Fue en referencia a por qué no se los capacitó en lugar de contratar un servicio tercerizado para el cobro de impuestos.

Ferreiro, en declaraciones a la 650 AM, fue consultado sobre porqué la Municipalidad de Asuncion no invirtió en capacitar a sus funcionarios en vez de privatizar el servicio de cobro de impuestos y actualización del Catastro. Dijo que la Comuna tiene hardware y software pero con “con mucho mucho rezago tecnológico” y además mencionó que “con muchas limitaciones en cuanto al RRHH”.

“Me dirás que hay 7.000 tipos en la intendencia pero no es fácil encontrar 7.000 técnicos que realmente hagan ese trabajo técnico”, reconoció Ferreiro con lo que dejó en evidencia que su personal no está capacitado para desempeñar labores técnicas.

Aclaró que no es una tercerización y tampoco una privatización, sino que se trata de una consultoría cuyo proceso de contratación duró más de dos años. Agregó que varios intendentes, a los que no citó, entienden que con la matriz actual la ciudad va a terminar estando en la misma situación, arrastrando una cartera muy grande de morosos.

Sostuvo que la responsabilidad del cobro de tributos es municipal y que eso se mantiene invariable. Agregó que la consultoría no implica reducción de personal ni de reemplazo pero sí de adiestramiento, de manera a buscar la justicia tributaria para que Asunción no entre en default técnico.

Consultado sobre por qué no se pudo establecer una consultoría con el tiempo, dijo que al llegar a la Comuna se encontró con programas informáticos que datan de la época de Carlos Filizzola, quien ocupó la silla del lord mayor de la ciudad entre 1991 y 1996.

Ferreiro explicó que una sola empresa se presentó a la licitación porque se pusieron condiciones muy duras y que no todas las firmas están interesadas en una inversión que, según dijo, no le redituará demasiado económicamente. Sobre las críticas de concejales colorados que no están alineados a Mario Ferreiro ni al presidente de la Junta Municipal Óscar “Nenecho” Rodríguez, dijo que son por una cuestión política y que muchos de los que están en desacuerdo con la consultoría antes, con otros intendentes, apoyaban el proceso.

Indicó que de los 460.000 contribuyentes, solo están al día unos 180.000 y “ese es el gran problema”. Dijo que en la ciudad hay sectores vulnerables que no tributan y que, teniendo en cuenta esos datos, la ciudad tiene una evasión del 50%. A eso se le suman las 3.000 propiedades municipales ocupadas que necesitan de acciones “un tanto difíciles”.

Ayer, la Junta Municipal de Asunción homologó el contrato de tercerización de la gestión tributaria de la Municipalidad de Asunción Por 10 años, una empresa llevará el 22,7% de los impuestos que se recauden en la Comuna, un trabajo que -según los funcionarios- podían realizarlo ellos.