El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se apersonó este miércoles al local gastronómico Burger King, ubicado sobre la Avda. Colón y Carlos A. López, de la ciudad de Asunción, para notificar a los encargados sobre la existencia de normas laborales que establecen claramente que al contar con una funcionaria embarazada se deben implementar condiciones que otorguen ciertas comodidades a la misma.

En charla con la 970 AM, el funcionario público explicó que recibieron una denuncia a través de las redes sociales, donde se exponía el caso de una mujer grávida que estaba trabajando como cajera en el puesto de comidas rápidas y tenía prohibido utilizar una silla.

Godoy aclaró que la intervención no fue para aplicar sanción alguna a la empresa, sino más bien para informar sobre la necesidad de cumplir la ley y como labor preventiva para que no ocurra más esa situación tanto en ese como en otro lugar de trabajo.

Así también dijo que dejó en claro que pidieron a los jefes de la mujer que no tomen represalias contra ella, porque de darse esa situación, desde la Defensoría del Pueblo la acompañarán en las acciones legales que considere oportunas presentar.

OTRA IRREGULARIDAD EN NEGOCIO DE VIERCI

Hace dos semanas, tomó estado público el caso de un joven que trabaja en el supermercado de Vierci en Itá y que no contaba con una pierna. El mismo aseguró que lo querían echar de su trabajo sin justificación, por lo que intervino también el defensor Godoy.

Al respecto, la autoridad dejó en claro que no existe ninguna persecución contra el empresario citado, sino que únicamente actúa ante las denuncias recibidas. “La gente nos empezó a etiquetar en una publicación en Facebook (sobre la mujer embarazada) y entonces respondimos. No es culpa (de Vierci) que haya una inconducta del superior inmediato de algún personal. Es un señor que da mucho trabajo. Bajo ningún sentido es responsabilidad de una persona, que el superior inmediato no haya adoptado las medidas necesarias“, puntualizó.