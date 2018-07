En un extenso descargo que se hizo viral a través de las redes, una mujer que se identificó como Silvia Ibarra (28) explicó que empezó a trabajar desde muy joven y que gracias a ello pudo culminar su carrera y convertirse en Licenciada en Marketing en la Universidad Columbia del Paraguay.

Recordó que los primeros días de enero quedó embarazada y, luego de pasar sustos y emociones, decidió continuar con el proceso. En ese entonces, estaba trabajado como jefa de Marketing del Grupo Bahía - Estación Bahía SA.

“Después de que informé a RRHH de mi estado de gravidez empezaron a darme malos tratos dentro de la empresa, como si hubiera cometido algún delito. Seguí y seguí, por supuesto. Uno trabaja para darle lo mejor a su hijo. Ese era y es mi objetivo”, recordó Ibarra.

Siguiendo con su denuncia, expresó que le llamaron del directorio y que sutilmente le despidieron porque, según la política de la empresa, no pueden tener a embarazadas en su plantel.

“Me ofrecieron dinero justamente para que no les denuncie y pase esto al Ministerio (del Trabajo) ¿qué pasó? no acepté su ínfima suma. Me convenía seguir trabajando y ganar lo que me correspondía. Entonces recibí maltrato verbal por parte del director de la empresa estación Bahía SA”, denunció.

“Una vez que realicé mi denuncia me comunican que no soy el único caso de esta empresa. Existen playeras, minimarkeras, asistentes, etcétera, que tuvieron mi caso y no denunciaron por recibir 10, 20, ó 50 millones de guaraníes. La necesidad hace que aceptes el dinero pero esto se sigue callando”, manifestó.

Dijo incluso que recibió amenazas por parte de los abogados del Grupo Bahia quienes la amenazaban con “quemarla” para que no consiga trabajo en otro lugar. Hoy, Silvia Ibarra está con siete meses de embarazo, sin sueldo ni seguro social, sin poder sacar un préstamo para costear la vida de su bebé. “Ellos felices vendiéndoles combustible luciéndose como una buena empresa que ayuda a las personas. Me cansé, pro eso lo hago público. Espero que otras empresas tomen esto como ejemplo para dar mejores oportunidades”, concluyó.

En su artículo 89, la Constitución Nacional establece que la maternidad será objeto de especial protección, que comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no serán inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante el embarazo y tampoco mientras duren los descansos por maternidad”.

DESMIENTEN DENUNCIA

El Dr. Nery Velilla, representante legal del grupo, aclaró a HOY Digital que toda la denuncia es mentira. Indicó que Silvia Ibarra sigue siendo empleada de la empresa y que no fue despedida, como ella expuso en su red social. Sin embargo, como ella decidió judicializar el caso, expresó que ella deberá demostrar lo que está alegando.

“Negamos categóricamente todas las declaraciones realizadas por la señora Silvia”, remarcó el letrado.

Manifestó que en enero ella informó de su embarazo y que en mayo se reunió con los directivos por -según había dicho ella- una situación particular. Luego, siempre según el abogado, decidió no acudir a su lugar de trabajo. A partir de allí, la empresa le envió colacionados invitándola a volver a su puesto pero no tuvieron respuesta. Sostuvo que ella siguió cobrando su salario normalmente y negó que haya habido un ofrecimiento de dinero por callar.

Sobre las supuestas amenazas de los abogados, explicó que el Dr. Andrés Bogado, del Grupo Velilla y Asociados, es el que lleva el caso y que en ningún momento se produjo tal apercibimiento. Recordó que en mayo, Ibarra denunció el hecho ante el Ministerio del Trabajo y que fueron llamados a una tripartita a la cual la denunciante no se presentó.

COMUNICADO

A través de un comunicado, la empresa Estación Bahía SA manifiesta que cuenta entre sus empleados con mujeres en estado de gravidez que cumplen sus funciones dentro de la empresa, así como lo establecen sus respectivos contratos de trabajo y las leyes laborales del país.

“Negamos categóricamente las declaraciones emanadas por esta persona, informando a nuestros clientes y amigos que la empresa ha tomado los recaudos pertinentes con su equipo de asesoría legal para dirimir esta situación en el ámbito correspondiente, estudiando la posibilidad de realizar las aciones que correspondan por las publicaciones realizadas por esta persona” (sic), revela el comunicado.