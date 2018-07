El titular del Ministerio del Interior señaló que estarán atentos a los fundamentos que puedan tener los magistrados que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la decisión de anular la condena a los once campesinos acusados por el caso Curuguaty.

Señaló que una vez que tengan los argumentos, los analizarán detenidamente y emitirán un pronunciamiento institucional. “Vamos a respetar, pero vamos a pelear dentro la institucionalidad”

“Hay sectores que cuando les conviene es la mejor justicia del mundo y cuando no les conviene, simplemente no quieren respetar los fallos. Es un quiebre del Estado de Derecho, algo que los paraguayos ya no queremos vivir”, recalcó el ministro en comunicación con la 970 AM.

En ese sentido, puso de ejemplo la actuación de Fernando Lugo en su calidad de presidente del Congreso, haciendo pasar por alto una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaba el juramento de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes como senadores electos.

“Resulta ser que Lugo y el Frente Guasu hace 15 días, cuando la Corte fallaba en sentido contrario a sus intereses, simplemente se pasaban la resolución por la tangente. Ahora resulta ser que esa misma justicia es la mejor del mundo”, concluyó el titular del Ministerio del Interior.

Señaló finalmente que la muerte de las 17 personas en Curuguaty (11 campesinos y seis policías) no puede quedar impune. “Queremos respuestas en ese sentido y vamos a estar trabajando en ello”, indicó.