Para la Defensoría del Pueblo, no correspondía la utilización de la fuerza en el caso del robo de unos pantalones en el local ubicado en el populoso Mercado 4 de Asunción.

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, en charla con la 970 AM afirmó que no había necesidad de golpear a la chica que supuestamente pretendió robar vaqueros, ya que la misma no puso resistencia alguna al momento de ser pillada infraganti vistiendo tres prendas.

“El uso de la fuerza se da cuando hay una resistencia, cuando es una cuestión que soslaya al mismo derecho a la defensa y a la obligación de someterse a la autoridad cuando se está en infracción”, argumentó.

La autoridad indicó que si se acepta la justicia por mano propia, mañana se podrán ver cosas peores. “No podemos estar de acuerdo con el hurto ni el maltrato. Ellas no se defendían, sino que únicamente estaban agrediéndole”, comentó.

Por otra parte, negó que se haya ofrecido a instruir a guardias de una galería de Ciudad del Este para reducir a niños vendedores “sin dejarles marcas en el cuerpo”.

Godoy aclaró que fue hasta el sitio para interiorizarse del caso de un menor de edad que fue golpeado por un guardia y que cuando finalizó la reunión expuso a la gerente del local un caso de actuación de unos policías que propinaron una golpiza a un ciudadano. “Le dije que hay demasiadas formas de reducir a los ciudadanos y los uniformados conocían las técnicas. Fue de manera distendida”, indicó.

Siguió contando que un funcionario que estaba presente le pidió bromeando que enseñe full contact a los policías que estaban acompañando el procedimiento en ese momento.

“Acá es más importante quemarle a una autoridad para el circo, que enfocarte en la situación del chico”, mencionó sobre la publicación del diario ABC Color.