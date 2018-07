El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 y comenzó en la parada ubicada en Von Poleski casi Paraguarí, donde tres jóvenes pidieron al taxista Darío Rolando Benítez, que los traslade hasta la ciudad de Ypané.

El chofer se dirigió a una estación de servicios para cargar combustible antes del largo viaje. Posteriormente, cuando llegaron a la ciudad e ingresaron a calles poco transitadas, uno de los delincuentes le apuntó con un arma en la cabeza y le advirtió que era un asalto.

Los presuntos adictos obligaron al conductor a bajar del vehículo y a abrir la cajuela, donde lo encerraron para luego comenzar a recorrer por espacio de aproximadamente 20 minutos.

Posteriormente detuvieron la marcha y abrieron la valijera para avisar que no habían hallado el dinero que buscaban, a lo que el taxista les avisó que todo lo guardaba en la riñonera y que podían llevar lo que quisieran.

“Matale nomás ya, le dice el otro. No me mates, tengo familia le digo, para qué me vas a disparar, te voy a dar la plata, le dije, y cerró por mi cara”, relató la víctima en entrevista con la 970 AM .

El recorrido continuó por unos cinco minutos, hasta que el taxista tomó una de las herramientas que guardaba en la cajuela, forzó la cerradura y se arrojó del vehículo en movimiento a una calle empedrada. Tras caer ingresó a una vivienda a refugiarse hasta que los malvivientes se alejen.

Hasta el momento el taxi permanece con paradero desconocido y nada se sabe de los tres delincuentes, quienes serían adictos a las drogas.