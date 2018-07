Así lo dijo a Efe el parlamentario paraguayo Juan Bogado, quien asumió su banca este lunes en Montevideo y aseguró que desde la delegación de su país buscan “continuar con el proceso de integración regional”.

“Es la responsabilidad nuestra dotar al Parlamento del Mercosur con mayores responsabilidades, con decisiones vinculantes, mayores prerrogativas, nosotros nos damos cuenta que el Parlamento del Mercosur tiene una deuda que debe ser saldada por los Ejecutivos de los países integrantes”, subrayó Bogado.

En este sentido, el parlamentario señaló que hoy el bloque suramericano tiene una integración comercial que funciona, pero consideró necesario avanzar para lograr lo mismo en los ámbitos social y energético.

Asimismo, Bogado hizo énfasis en que los parlamentarios de cada una de las naciones del bloque deben “presionar” a los Ejecutivos, los Ministerios y las Cancillerías para que otorguen prerrogativas y poder de decisión al Parlasur ya que, de no ser así, “no tiene razón de existir”.

“El Parlamento del Mercosur no tiene una decisión vinculante en cuanto a qué obras se realizan, qué obras no se realizan, eso lo deciden los Gobiernos (...) Si yo me pregunto: ¿para qué sirve el Parlasur? Ahora mismo es solamente un espacio de debate y de propuestas”, afirmó.

La intención de los parlamentarios paraguayos que asumieron su banca es tener “la seriedad y la apertura” para discutir sobre todos los temas que sean necesarios para mejorar la integración, con reglas claras y compartidas por todos, ya que tienen claro que tanto su país como Uruguay “dependen de las naciones más grandes” del bloque: Argentina y Brasil.