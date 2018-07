El servicio ruso suspendió la importación de carne vacuna de los frigoríficos Frigochaco y Frigonorte. Según el reporte, las redes tenían un exceso del antibiótico oxitetraciclina.

“Estamos hablando con ellos (frigoríficos) porque el problema no lo crearon ellos, el problema lo crea el productor que usa esos medicamentos en los tiempos no establecidos. Estamos viendo, estamos haciendo la trazabilidad, de dónde vino ese cargamento para después elevar nuestro informe a la gente de Rusia”. expresó Estigarribia a la 650 AM.

Sostuvo que la vacuna se debe aplicar hasta 30 días antes de la faena de manera a que no aparezcan rastros del antibiótico en la carne y en el hígado. Ante la aparición, dijo que se está buscando a los proveedores para aclarar la situación.

Estigarribia expresó que, como en toda sociedad, existe un mínimo de personas cuyo comportamiento no está acorde al trabajo que realizó la mayoría de los ganaderos para dejar a la carne paraguaya en sitiales importantes a nivel mundial.

“Yo creo que con esto nosotros tenemos que hacer algunos reglamentos y resoluciones para cada vez ser más exigentes, así como lo exigen los mercados”, indicó.

Certificando que la carne paraguaya goza del aprecio del mundo, expresó que hoy en Paraguay hay una delegación del Gobierno de Taiwán que quiere elevar la 20.000 toneladas por año la cantidad de reses importadas desde nuestro país.