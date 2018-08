El doctor Miguel Ángel Cavallo no es miembro de la SPACPRE porque no realizó la acreditación correspondiente ni está inscripto en la Dirección de Registro de Profesiones por lo tanto no está habilitado para realizar ningún tipo de cirugía porque no figura como cirujano plástico sin embargo, el médico realizó varios procedimientos y se dio a conocer las consecuencias negativa en pacientes que lo denunciaron por mala praxis.

El doctor Enrique Asta, presidente de SPACPRE recomendó a la ciudadanía en general a que recurran siempre a los profesionales que estén acreditados ante la sociedad de la especialidad en la que prestan servicios.

"Tenemos un listado de los profesionales que están dentro de la sociedad porque pasaron por un comité de admisión y fueron acreditados por la sociedad y en esta época en la que la información se tiene disponible se debe buscar los antecedentes, la sociedad provee ese tipo de información", afirmó Asta.

En la página del Facebook de la SPACPRE normalmente se dan directrices antes de que una persona se realice una cirugía, si uno va a realizarse un procedimiento debe recurrir a los miembros acreditados de nuestra sociedad, insiste Asta.

"No cuestionamos la formación de esta persona porque no forma parte ni es miembro de la sociedad pero existen los mecanismos para averiguar sobre los profesionales a los que se recurre", afirmó el profesional.

Lo importante antes de realizarse una cirugía es que el paciente sepa qué hacer antes y después del procedimiento, cuáles son los cuidados necesarios, el mejor profesional para el procedimiento y también saber y ser consciente de los riesgos que se corre al decidir someterse a una cirugía.