Liliana Benítez, esposa de Luis Gneiting, mencionó que se encuentra en el aeropuerto de Ayolas, esperando que rescaten los cuerpos para tener plena confirmación de que no hay sobrevivientes.

Sumamente afectada, la mujer habló vía telefónica con la 650 AM. “Parece una película de terror. En un rato ocurrió todo; se fue él y también su madre. Luis vino a ver a su madre, murió él, murió la madre. Hoy van a a ser enterrados juntos”, indicó.

La viuda del político colorado señaló que hasta el último minuto la familia tenía la esperanza de encontrar con vida al desaparecido.

“Luis estaba muy entusiasmado con ayudar, le encantaba el Ministerio de Agricultura”, refirió en otro momento la ciudadana. “Es una tragedia impactante e inesperada. Me sorprende muchísimo. Luis tenía muchos proyectos y no pensaba morir nunca”, siguió contando, ya en conversación con radio 970 AM.

Por su parte, Francisco López, sobrino del piloto Gerardo López quien también falleció en este percance, indicó su dolor en charla con radio Monumental. “Estamos muy dolidos por la noticia que nos dieron. Nos golpeó esta noticia, estamos muy dolidos. Nos dijeron que estaba totalmente destrozada (la avioneta). Nos dieron la instrucción de cómo se hará el traslado a la morgue”, señaló.

En ese sentido comentó que al sitio llegó un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya con cinco especialistas que engancharán la aeronave por una grúa para ir estirando hacia afuera, atendiendo que quedó sumergida en una zona pantanosa.

Cuando se logre rescatar los cuerpos, serán llevados a la morgue de Asunción y recién ahí se hará la entrega a los familiares, de acuerdo con López.

Además de los nombrados, fallecieron el viceministro de Ganadería, Vicente Rigoberto Ramírez, y el copiloto Luis Eladio Charotti.