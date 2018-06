Un nuevo ataque que involucra a un pitbull se registró en los últimos días en la ciudad de Villa Elisa. Según la denuncia de los vecinos, no sería la primera vez que el animal comete este tipo de actos.

Un menor de 17 años de edad fue atacado mientras circulaba sobre la vereda por un perro de la raza pitbull. El hecho se produjo en el barrio Sol de América de Villa Elisa.

Según el informe del canal Telefuturo, los vecinos confirmaron que no es la primera vez que el can ataca a alguien, teniendo otros antecedentes similares. El caso más reciente data la semana pasada y tuvo como víctimas a dos personas.

La dueña del animal también brindó su versión de los hechos y comentó que al salir de su vivienda no pudo cerrar bien el portón, situación que fue aprovechada por el perro para salir a la calle y atacar al joven.

En las imágenes del circuito cerrado se puede observar como la mujer se interpone entre el animal y la víctima para tratar de separlos, aunque dicha tarea le resultó complicada debido a la fuerza del can. “Yo le dije al muchacho que se quede quieto y que le hable, él hizo un gesto como para patearle y le dije que no haga eso. Me puse enfrente para defenderle, pero el perro se dio la vuelta”, recordó.

Entre lágrimas, la mujer mencionó que la psicóloga de su hijo le había indicado que no era recomendable separarlo del perro, esto debido a que el menor se encuentra siguiendo una terapia especial que implica tener cerca e interactuar con la mascota.

El joven que resultó víctima del ataque sufrió heridas en la mano y el muslo, aunque afortunadamente no son de profundidad.

Los vecinos del barrio piden a la dueña que se deshaga del perro considerando que en varias oportunidades atacó a otras personas que se encontraban en la vía pública.