El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en el cuartel de Fernando de la Mora, aproximadamente a las 4:20, cuando un joven ingresó por el acceso principal y recorrió a sus anchas todo el lugar.

Como no habían tenido ninguna emergencia en las últimas horas, los voluntarios se quedaron profundamente dormidos que no escucharon los pasos del delincuente, quien se sacó los zapatos y caminó de puntitas para que no lo oigan.

Posteriormente tomó tres celulares (un Samsung Galaxy S8, un Samsung Galaxy Premium y un Sony Xperia L1), una notebook HP de 14” con un parlante y una billetera con documentos y dinero en efectivo.

“Bastante dolorosa y perjudicial la pérdida para los muchachos que se encontraban de guardia”, comentó a la 970 AM Pablo Tapia, uno de los bomberos de la compañía afectada.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y en las imágenes se distingue claramente el rostro del malviviente.

“Algunos están pagando todavía el celular, la mitad de la cuota de la notebook, a veces hasta a motochorros tenemos que auxiliar y nadie respeta nada”, lamentó Tapia.

Los bomberos esperan poder recuperar al menos los documentos y piden reportar cualquier información al número 021 514 000.