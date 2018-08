Haciendo uso de sus redes sociales, el presidente electo Mario Abdo Benítez publicó muy temprano una fotografía de Nancy Ovelar, hermana de la senadora Blanca Ovelar, y el exlegislador Eduardo Petta trabajando unidos para mejorar el sistema educativo.

Gran equipo! Nancy Ovelar y Eduardo Petta trabajando unidos por un Paraguay que se mueve a mejorar nuestro sistema educativo. pic.twitter.com/OuHytGaBKg — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 2 de agosto de 2018

Justamente, días atrás comenzó a registrase el internismo en Colorado Añetete, al salir Petta de contramano para adjudicarse el Ministerio de Educación y posteriormente hacer acto de presencia la senadora Ovelar en los medios de prensa para cuestionar su perfil y proponer a su familiar para dicho cargo.

Llamativamente, tras guardar silencio durante mucho tiempo sobre esta cuestión y a tempranas horas de este jueves, Marito compartió la imagen de ambos y destacó que eran “un gran equipo”. Luego, Juan Ernesto Villamayor, del Equipo de Transición, salió a confirmar -en entrevista con la 730 AM- que Eduardo Petta será designado como nuevo ministro de Educación y Ciencias, mientras que sobre Nancy Ovelar dijo que ocuparía un cargo pero prefirió no adelantarlo; sería la nueva viceministra de Educación.

TIBIO LIDERAZGO

Analizando la cuestión, el experto comunicacional, Augusto Dos Santos, consideró que es una mera estrategia para “tratar de instalar un nuevo debate en un día tan duro”. “El discurso de soy un presidente que no voy a influir sobre el Congreso es más falso que la torre Eiffel de plástico, no hay ningún presidente que no influya en su Congreso”, dijo durante su programa radial Apunto, por la 970 AM.

Pese al intento de desviar la atención, Marito Abdo fue blanco de cuestionamientos de los ciudadanos, quienes le hicieron llegar sus reclamos en el tempranero posteo. En su mayoría, lo criticaron por ser un “tibio líder” y permitir blanquear a Ibáñez y entregar Yacyretá.

Sin duda, la situación en Añetete no es buena y eso se percibió ayer en la sesión donde se trató de quitar la investidura del legislador que confesó haber robado al Estado. Los colorados abdistas no votaron en coincidencia, algunos apoyaron a su colega y otros cuatro -su líder de bancada Jarmín Narváez incluida- votaron por rajarlo.

SIN CRITERIO UNÁNIME

Tras esto se realizó una reunión hasta altas horas de la noche en la residencia de Ariel Oviedo, según confirmó Narváez a la 650 AM. La misma señaló que no se mostró a favor de Ibáñez y alegó que “cada uno votó a conciencia, porque no había criterio unánime”.

Si bien argumentó que siempre se espera que el líder defienda al integrante del equipo, por lo que puso a disposición de sus compañeros el liderazgo. “Hay gente que le dolió más y otra que entendió de alguna manera. No fue una situación fácil para ningún legislador, estar en la posición de juzgar a un par y sabiendo cómo la ciudadanía y los medios acompañan este proceso”, dijo respecto a su voto.

Sobre la reunión, manifestó que evaluaron lo sucedido en el Parlamento y que llegaron a la conclusión de que seguirá siendo la lideresa del bloque abdista en la Cámara baja.

Mientras tanto, Ibáñez se toma unas vacaciones y Marito evita hablar de él.