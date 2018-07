El propietario de la Universidad Privada del Este, y gobernador Añetete de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, dio un mensaje a través de un video “para los pobres”. El material fue divulgado en las redes sociales, donde lo “masacraron” por su actitud despectiva.

En la grabación, el político -que responde al movimiento de Mario Abdo Benítez- indica que está dentro de una casa rodante con todos los “chiches-bombón”. Luego presenta a una persona de nombre Fernando, a quien le pregunta: “¿Qué tienen que hacer los pobres?”. La respuesta del sujeto es: “Trabajen los pobres, por favor… Andá apretá los tornillos, chaparrito haragán”.

“Fuerza, trabajen. ¡Qué puta, cómo me van a bajar la caña, qué puta!”, acota de vuelta el abdista, para dar por finalizada la grabación.

Al tomar estado público, el video fue duramente criticado por los ciudadanos.

El mensaje del Gobernador electo y dirigente Añetete del Alto Paraná, Roberto González Vaesken para los pobres: “Trabajen”. pic.twitter.com/2IHW1HlotE — Aníbal Coronel (@ANIBALCORO) 31 de julio de 2018

Al ser consultado al respecto, González Vaesken confirmó que es él quien aparece en el material y aseguró que no hizo nada malo. Además alegó que la gente le da otro contexto.

“Sí, soy yo el que estaba en la casa rodante”, dijo y sostuvo que unos amigos lo invitaron, el viernes pasado, y que estaba en la casa rodante de Lucho Ramírez.

En entrevista con la 650 AM, el colorado comentó que el video fue para un grupo de WhatsApp de exalumnos del colegio San José, promoción del 80. “Con algunos éramos compañeros del kindergarten (preescolar). Estamos como 20 personas, con quienes hace 50 años compartimos”, explicó.

“Lastimosamente uno de los compañeros filtró y eso se viralizó. Fue tomado por gente que no estaba a favor de mi candidatura y usa esto para desprestigiarme. Es inapropiado que esto se haya filtrado, porque era para un grupo de excompañeros”, consideró.

Aseguró que anteriormente no era hombre público y que siempre acostumbraba a hacer bromas en su círculo de amigos, por lo que no pensó que iba a filtrarse. “A partir de ahora me sirve como lección y por supuesto no se volverá a repetir. Hay gente que tiene una maldad y un fin de destruir lo que construimos acá”, dijo.