Noel Blanco, 43 años, tenía una orden judicial para no acercarse a su entonces pareja, Marta Arzamendia (47). La prohibición pesaba contra el hombre, tras dos denuncias de agresiones que la misma presentó ante la policía madrileña.

«Quiero verte. No te haré daño, de verdad, te lo juro. Después me marcharé de casa, te lo prometo, aunque yo te amo, pero si es lo que quieres, lo haré», decía Noel a Marta, conforme reproduce hoy el diario ABC.es.

Marta le había manifestado a su pareja que quería romper la relación. Sin embargo cometió un error: aceptó ir al lugar donde antes vivían, para hablar con Noel.

«Solo te pido que no hagas el amor con nadie porque tú eres mía y te quiero», dice uno de los mensajes que Noel Blanco le envió a Marta, poco antes del encuentro fatal.

«No quiero saber nada de ningún hombre, quédate tranquilo», le respondió la mujer, para intentar calmar los celos enfermizos de su expareja.

Amigas de la víctima indicaron que la idea de Marta era terminar la tormentosa relación,por las buenas.

«Yo no me merezco esto. Me paso el día llorando. Soy buena persona y se lo he dado todo. Es un desagradecido. No quiero vivir así», expresaba Marta a una de sus amigas, también paraguaya.

«No sé porqué volvió con él si tuvo protección policial –le dio una paliza en plena la calle que le desfiguró–. Él, que no tenía los papeles en regla aunque trabajaba en la construcción, estaba empeñado en que ella le pagara unos documentos falsos para regularizar su situación. Ella le decía que así no funcionan las cosas, pero era inútil», agregó la amiga de Marta.

El viernes a la madrugada, Noel Blanco golpeó y estranguló a Marta Arzamendia.