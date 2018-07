La fiscal Victoria Acuña mencionó a la 970 AM que por décima vez fue suspendida la audiencia del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis. Esto a raíz del pedido que hizo el abogado Diego Bertolucci, quien ayer asumió como defensor del investigado, y de la existencia de un inconveniente legal para proseguir con el caso judicial, que se trata del fuero parlamentario.

“Es la décima vez que somos convocados para llevar a cabo de la audiencia preliminar”, resaltó la agente.

La representante del Ministerio Público comentó que la semana pasada puso a conocimiento del juzgado que Buzarquis juró el 30 de junio como parlamentario y consiguió así el privilegio de sus fueros. Señaló que la jueza Griselda Caballero resolverá si es o no vinculante que posea fueros, ya que el proceso inició antes de que sea legislador.

El riesgo que se corre es que la defensa podría articular un mecanismo y anular posteriormente el proceso, según argumentó. “Lo que no quiero es arriesgar una nulidad posterior de la audiencia y lo mejor es comunicar al Senado para que se defina ahí”, indicó.

Sin embargo, por su parte, el abogado Bertolucci consideró que no corresponde el desafuero solicitado por la Fiscalía. “Cuando el supuesto ilícito fue denunciado, mi defendido no tenía fueros. No hace falta desaforarlo para la audiencia, se va a presentar y no hay ningún inconveniente. Esta es una persecución política”, comentó.

El letrado resaltó que en este caso los delitos denunciados son inexistentes.

El liberal Salyn Buzarquis está siendo investigado desde el 2014 por supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, al ocasionar un perjuicio al Estado paraguayo de 600.000 dólares cuando se desempeñaba como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.