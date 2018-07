En entrevista con la radio 780 AM, el parlamentario del Unace dijo que tanto él como su familia se ven perjudicados por las publicaciones en su contra al ser nombrado por el funcionario Miguel Ángel Iturburu.

"Cómo yo le voy a dar plata para la carga de votos. Yo hace tres periodos que soy parlamentario, este es mi cuarto periodo y sé perfectamente cómo se cargan los votos. (…) Para qué quiero 200 o 2.000 votos si igual entraba en el puesto 40 o 41. No tiene sentido. Es una tomadura de pelo decir que se paga para cargar votos, siendo que todo el mundo está controlando. Es imposible con este sistema”, refirió.

Pidió no mezclar las cosas, y confirmó que en el agosto del 2016 el funcionario en cuestión retiró la camioneta del Unace y que existe un acta notarial. “Él no dijo que se le dio camioneta a cambio de votos”, resaltó y agregó que “él ofreció votos a una candidata a senadora. No sé ni me interesa con quien hablaba”.

Respecto al motivo por el cual es citado en la conversación, explicó que su nucleación partidaria no tuvo representantes en las mesas y que al parecer los representantes de su partido le habrán pedido recoger los votos, pero no así cargar como se menciona.

Para demostrar que no cometió ningún ilícito, el congresista dijo estar a favor de que se pueda realizar una auditoría de la carga de los votos electorales.

Oviedo Matto reconoció durante la charla radial que conoce a Iturburo al ser un funcionario antiguo del TSJE y alegó que la persona que diga desconocerlo, está mintiendo. “Le veo a Lilian Samaniego abrazadita a él pero nadie dice nada, solo atacan a Oviedo Matto. El que tiene que ser crucificado soy yo”, lamentó.

Criticó además que por lo visto está estorbando a algunas personas y por lo tanto no lo quieren más en el Congreso, pero resaltó que la ciudadanía sabe de su inocencia y por lo tanto lo votó para que vuelva al Poder Legislativo.