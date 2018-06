Los actuales diputados participaron de su última sesión, para luego dar lugar a los nuevos legisladores del siguiente periodo. En total son 50 diputados los que dejan sus bancas, mientras que 30 congresistas volverán con el rekutu y otros cuatro regresarán tras haber estado en otros periodos legislativos.

Durante la sesión, que tardó en iniciar porque no se reunía el quórum necesario, primeramente se hizo entrega de la Orden Nacional al Mérito Comuneros a Perla del Paraguay por su aporte a la cultura paraguaya, a Benjamín Fernández por su incalculable aporte a la educación paraguaya, y a Juan Bueno Mora, por su meritorio aporte a la música folklórica, dejando en alto el patrimonio cultural que identifica a nuestro país.

Posteriormente, algunos legisladores hicieron un balance de su gestión. Cuando le tocó el turno a la congresista Olga Ferreira de López, esta aprovechó para presentar un proyecto de declaración de “Paraguay como país provida y profamilia”.

Ese planteamiento fue cuestionado por el liberal Víctor Ríos, al considerar un retroceso al argumentar que nadie es “promuerte o antifamilia”. Añadió que es mejor no permitir el desarraigo y la destrucción de las familias que se ven obligadas a separarse por motivos económicos.

“Hay que decirles a los pastores, que este es un país que respeta el pluralismo ideológico, acá hay libertad de culto, no es una teocracia, no me pueden imponer su dogma o sus rituales. Hay que respetar las religiones de todos. Se les está yendo las manos y tienen que bajar un cambio”, indicó.

A su vez, la legisladora de izquierda, Rocío Casco, esgrimió que los denominados provida “se pasan con su discurso de odio e intolerancia". "Hay que ver cómo están compuestas las familias. Le están haciendo daño a los niños, al decirles qué tipo de familia pueden tener y que no”.

En su defensa, Ferreira de López aseguró que los grupos proaborto apuestan por la muerte al “matar a un niño que no puede defenderse”. “Me molesta que, porque soy provida, tenga que bajar medio cambio. No soy hipócrita ni cínica. Si defender la familia es ser retrógrada, lo seguiré siendo”, puntualizó.

Finalmente su planteamiento no pudo ser analizado porque se constató que los legisladores fueron retirándose poco a poco y dejaron sin quórum la última sesión de Diputados.

Tras esto, los que quedaron en la sala de sesiones comenzaron a retirarse, no sin antes llevarse como recuerdo los portanombres de sus respectivos curules.