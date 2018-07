La seguridad de comprar y consumir un producto en un puesto en la calle es nula porque no se conoce su origen, sus condiciones de almacenamiento ni se sabe la exposición a qué contaminantes se encuentra ni por cuanto tiempo. La facilitad de comprar un producto en estas condiciones es directamente proporcional al daño que esta práctica puede tener para la salud del consumidor.

“Consérvese en lugar fresco y seco” es una recomendación que por lo general llevan en su etiqueta los productos envasados y al ser vendido y comprado en la vía pública, esta norma no se cumple. Una botella de aceite comestible expuesta a altas temperaturas en la vía pública, una lata de alimento que presente una abolladura sea enlatado o embotellado, deben llamar la atención del potencial comprador porque estas características no garantizan la inocuidad del producto.

La facilitad de comprar un producto de venta en la calle es directamente proporcional al daño que esta práctica puede tener para la salud de quien lo consume. El consumo de alimentos envasados conservados en ambientes no aptos y en condiciones poco higiénicas tienen un impacto directo en la salud, su alteración puede deberse a la exposición a altas temperaturas, a la humedad y las condiciones del envase que pueden propiciar el crecimiento de microorganismos altamente nocivos para la salud.

La licenciada Patricia Maldonado, jefa de Vigilancia de Alimentos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) sintetiza la situación diciendo que la intoxicación con alimentos no es como un simple resfrío sino que puede producir hasta cáncer y botulismo, este último producido por una bacteria Clostridium botulinum que produce serios problemas de salud e incluso puede ser mortal.

Los alimentos que están expuestos en la vía pública sin ningún tipo de resguardo, a merced de las altas temperaturas, la humedad y a los contaminantes de los vehículos que pasen, que se pegan al envase y es cuando continúa el ciclo nocivo: la persona lo compra, lo lleva a la casa y si no tiene la costumbre sanitaria de lavar el envase antes de abrirlo, lo abre e ingresan los microorganismos y entran en contacto con el alimento. “Los contaminantes no se ven a simple vista pero están”, afirmó Maldonado.

El otro riesgo es que por el calor el producto puede fermentar y producir entonces el crecimiento de microorganismos que pueden ser nocivos para la salud y advirtió que no son cualquier tipo de microorganismos. “Son bastante perjudiciales porque ya crecen en un alimento que tiene que estar prácticamente esterilizado, son alimentos que pasaron por un procesamiento de eliminación, que tampoco no es ciento por ciento seguro porque el riesgo cero no existe, y podría crecer algo muy nocivo”.

Con las altas temperaturas, los aceites son los que más rápido se alteran en su composición y además de ser nocivo para la salud, no cumplen con su función de alimento al perder sus propiedades. Si bien el aceite se utiliza para cocinar sufre alteraciones pero cuando las condiciones no son las adecuadas y no hay un suministro constante de calor y la temperatura produce lo que se conoce como radicales libres, unas moléculas que son muy reactivas dentro del aceite y eso es lo que produce su descomposición y va perdiendo sus componentes nutritivos que debería aportar el alimento.

“Dentro de la gama de aceites están los aceites esenciales, no son solo los que engordan sino que están también los que ayudan al cerebro, hay neuronas que necesitan de una copa lipídica que son la que forman los aceites y hay otras que te ayudan en el sistema cardiaco, estos radicales libres lo que hacen es interactuar y rompen estas moléculas de lípidos en los aceites y hace que compres un alimento no recomendable porque no va a cumplir la función protectora que es lo que se requiere”, explicó Maldonado.

Agregó que el aceite no solo se utiliza para freír y al aderezar una ensalada el consumo es aún más directo y el consumo de este producto sin el mínimo de seguridad por muchos años, puede causar enfermedades crónicas ya sea cardiacas o cáncer Lo ideal es que el consumidor pueda conocer que los establecimientos habilitados son los que tienen un lugar físico donde uno se da cuenta de las condiciones higiénicas al ingresar en un establecimiento, está ordenado, los alimentos están por categorías, todos cumplen roles dentro de las condiciones sanitarias.

En el caso de los enlatados, estos productos sufren procesos muy críticos bastante rigurosos justamente para eliminar la mayor cantidad de microorganismos que puedan contener para que puedan conservarse en el tiempo. Existen microorganismos que soportan la altas temperaturas y crecen en condiciones de falta de oxígeno y pueden crecer en condiciones muy dañinas.

“Cuando no hay un microorganismos que pueda crecer en el envase y si esa lata está abollada o se quiebra, por más que no desprenda cantidades significativa de metales, está cubierto por una lámina sanitaria que va por dentro y entra en contacto con el alimento, se quiebra y hace que el metal pase al alimento. Allí ya no tenés la seguridad de que no tenga nada, ese envase puede estar hecho de plomo, puede tener cadmio, metales pesados que van directamente al sistema nervioso de la persona”, advirtió la profesional.

La recomendación de la profesional es que a la hora de comprar un producto envasado el consumidor tenga en cuenta que el envase debe informar sobre el Registro de Establecimiento (RE) y el Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA) otorgado por el INAN, que es lo que da la garantía de que está dentro del control institucional, ya se producto nacional o importado.