El diputado Sergio Rojas aclaró que su intención no es prohibir la importación de autos vía Chile, sino simplemente reducir la antigüedad de 10 a siete años, a fin de que nuestro país no se convierta en “el basurero del mundo”.

Con el proyecto de ley presentado en Cámara Baja por el diputado Sergio Rojas, hoy solo se podrían importar vehículos vía Chile del año 2011, según la nueva antigüedad de siete años a la que se pretende bajar.

“Aclarando que esto no afecta a vehículos utilitarios, que es una preocupación de mucha gente, y también es mentira que se prohíbe el ingreso de vehículos vías Chile, se va a traer pero con antigüedades reducidas para no convertirnos en el basurero del mundo”, dijo el legislador en conversación con la 650 AM.

Consideró que a pesar de esta normativa llegue a entrar en vigencia, el negocio continuará floreciendo, pues actualmente en ningún país reciben vehículo de 10 años de antigüedad, por lo que no habrá competencia en la región.

Indicó que hay sendas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que habilitan a que vehículos con mucho más de 10 años puedan ingresar y esto constituye un problema.

Actualmente el Paraguay es el único de Sudamérica que permite el ingreso de vehículos viejos, de acuerdo con un informe emitido por el Departamento de Estadísticas de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM),