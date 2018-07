Marcial Gómez, secretario de la Federación Nacional Campesina (FNC), en entrevista con Radio La Unión confirmó que un importante número de horticultores se movilizará este lunes en distintos puntos del país.

Las manifestaciones se concentrarán en tres lugares específicos: sobre la Ruta Nº 1 “Mcal. López” en la entrada de la ciudad de Itá; sobre la Ruta N° 7 “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia” a la altura de Caaguazú, tanto en el cruce San Pedro como en la entrada de la localidad de Pastoreo.

Según Gómez, la medida contemplará cortes de ruta intermitentes, de manera a reforzar la voz de protesta de los productores.

La denuncia concreta apunta al ingreso ilegal de productos hortícolas como tomate, locote, entre otros, siendo el contrabando un flagelo que compite de manera desleal con los pequeños productores.

El secretario de la FNC señaló a la R800 AM que en esta época del año ya existe una producción hortícola importante, pero lastimosamente una gran parte no se puede vender y se echa a perder debido a la invasión de los productos de contrabando, además de que no cuentan con lugares para alojar y conservar sus cargamentos.

Asimismo, aseguró que desde el Estado no existe ninguna política de acompañamiento a los productos hortícolas, pese a que desde dicha nucleación campesina ya habían presentado una propuesta al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que contemplaba una planificación de la producción frutihortícola con semillas, insumos, asistencia técnica e infraestructura.

El planteamiento de los productores consiste en poder producir todo el año para satisfacer la demanda del mercado interno y, así también, para que el pequeño productor tenga las condiciones necesarias para salvar su situación económica.