Un nuevo trasplante renal con donante vivo se realizó en el Hospital de Clínicas siendo protagonistas madre e hijo. Desde diciembre de 2017 Gustavo Vallejos de 26 años ingresó a lista de espera mientras se sometió a un tratamiento de hemodiálisis a causa de una enfermedad renal crónica, siete meses después su madre Reina Cáceres de Vallejos de 54 años decidió llevar adelante el gesto altruista de convertirse en donante.

El joven receptor manifestó sentirse ansioso y emocionado a la vez por la decisión tomada por su madre. “El amor de la madre es infinito, me siento muy feliz por la decisión que tomó al donarme un órgano y una segunda oportunidad de seguir viviendo”, afirmó. Recordó el doloroso proceso depresivo que vivió en el inicio de su tratamiento de diálisis a que no quería someterse a las sesiones pero por el deterioro renal que presentaba no tuvo alternativa.

Instó a que existan más donantes de órganos porque permiten mejorar la vida de otras personas y a quienes esperan en lista de espera animó a no dejarse vencer ante la adversidad y seguir luchando por sus sueños.

Ante la falta de donantes cadavéricos, la voluntad de los familiares de pacientes renales sigue dando alivio a los pacientes dializados en el Departamento de Nefrología de Adultos de Clínicas. El doctor Fernando Daponte, nefrólogo explicó que el trasplantado es un paciente dializado crónico hace muy poco tiempo y el trasplante es el mejor tratamiento médico que se le puede ofrecer.

Por su parte el doctor Agustín Saldívar, cirujano vascular manifestó que en medicina hay un protocolo que se cumple en todos los casos de trasplante, nada se deja a las circunstancias y los detalles van relacionados específicamente, en el caso de trasplantes, a la anatomía tanto del donante como del receptor. “En nuestro caso como hospital escuela llevamos la vanguardia en que se hace la ablación del órgano por medio de video laparoscopía a mano asistida; y el implante, en este caso en la fosa ilíaca derecha del receptor, con el equipo de multidisciplinario”, explicó.

El profesional manifestó su anhelo que en un futuro no lejano se cuente en el campus universitario con un Centro Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos, donde se pueda apostar al máximo de un presupuesto que permita trabajar sin límites. El Programa de Trasplantes de Órganos y Tejidos que lleva del Hospital de Clínicas, cuenta con profesionales idóneos y en formación: nefrólogos, urólogos, cirujanos vasculares, anestesiólogos, equipo de enfermería, instrumentadores quirúrgicos y residentes, comprometidos con la realización de trasplantes, de manera a paliar la situación de numerosos pacientes que requieren de un implante de órgano.