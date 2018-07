El Instituto Forestal Nacional (Infona) es la entidad gubernamental que tiene como misión la gestión forestal sostenible. La responsabilidad de liderar la institución recaerá sobre la ingeniera forestal Cristina Goralewski quien ya está trabajando en la transición para asumir el cargo luego del 15 de agosto.

En conversación con HOY Digital, explicó que proviene del sector privado y que se desempeñaba en una empresa familiar dedicada al cultivo de yerba mate. En su quehacer diario se incluyen trabajos de reforestación de especies nativas además de pino y eucalipto además de experimentos en el área.

Sostuvo que el plan de Gobierno del futuro presidente Mario Abdo Benítez implica trabajar en conjunto en la expansión de las áreas forestales además de la formación y reforestación de especies nativas e implantadas de rápido crecimiento de manera a “sacarle presión” al bosque nativo.

Para contrarrestar el efecto negativo que causa el alto índice de deforestación existente, Goralewski dijo que una de las formas más rápidas es el monitoreo.

“Nosotros tenemos que buscar no multarle a la gente para que la gente no tenga que incurrir en multas. Para eso tenemos que hacer un mea culpa y trabajar en los procesos para desburocratizarlos. Hoy, para hacer los registros de plantaciones, los productores deben ir hasta las oficinas para hacer ese proceso. El combustible o el viático les salen más caro que el canon que tienen que pagar por el registro. Sin la burocracia la gente no va a incurrir en multas y se buscará la formalización del productor, que es una manera de atacar a la corrupción dentro de la institución. Al disminuir la cantidad de multas, disminuye el proceso de coima. Es una manera de atacar varios aspectos al mismo tiempo”, explicó.

Dijo que como gobierno están comprometidos y que el mismo presidente electo de la República le dijo que el suyo es uno de los puestos más importantes por lo que se quiere brindar seguridad a lo sectores forestal y ambiental.

Además, Goralewski es tatara-tatara nieta del Mariscal Francisco Solano López. Expresó que su abuela es María Nelly Solano López Campos, hija de Enrique Solano López Lynch, el único hijo del máximo héroe nacional que tuvo descendencia.

“Para mí es toda una responsabilidad. Es un orgullo y un compromiso. El patriotismo lo llevo en la sangre por parte pese a que de parte de mis abuelos también tengo ascendencia alemana que trabaja por el Paraguay dando mano de obra a muchos paraguayos en un producto tan paraguayo como lo es la yerba mate”, indicó.

Expresó que quiere dar honor a su ascendencia para dejar bien en alto el nombre del Paraguay.