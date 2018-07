Ferreira, en diálogo con la 970 AM, fue consultado sobre la cantidad de funcionarios que tienen y porqué no se los capacita para cubrir el servicio de gestión tributaria en lugar de contratar a una empresa, como ayer se hizo en al Municipalidad de Asunción.

“Tenemos que ser conscientes de que el sistema de recaudación data de 1992. Hoy para nosotros contratar un programador que nos desarrolle una aplicación en ese lenguaje ya no encontramos porque ya no se enseña ese lenguaje. Una inversión de un sistema nuevo que no te garantiza resultados está por los US$ 5 a 10 millones, de acuerdo al perfomance que quieras tener”, expresó.

Seguidamente, Ferreira continuó con su respuesta: “nosotros necesitamos hacer inversión para capacitar a los 8.000, o lo que creemos, a los 400 que directamente están afectados para que podamos ser eficientes para eventualmente el día de mañana poder ver qué hacer con esos 7.600 funcionarios con los que no podemos hacer nada porque las leyes laborares los protegen”.

Sostuvo que no se puede entrar a desvincular masivamente porque existen contratos que están vigentes y que, si ellos se violan, la Municipalidad deberá afrontar una contrademanda y la Justicia podría reponerlos, con lo que la pérdida sería “por partida doble”.

El director expresó que no es una privatización y que el sistema que traerán los consultores buscará depurar la base de datos de los 145.000 contribuyentes cuya cifra incluso no se sabe si es real. Dijo que la morosidad está en el orden del 35% y que es injusto que un propietario que pague sus impuestos tenga un vecino que no lo haga y además tenga declarado un edificio como un patio baldío.

Sobre el mecanismo, indicó que no hay un costo fijo y que la modalidad es “a riesgo compartido”. En caso de que exista un aumento en la recaudación, producto de la influencia de la consultora, la empresa tiene la posibilidad de cobrar hasta un 22,75% de la diferencia de lo que se recaude es decir, si la Municipalidad recauda 100 y ahora sube a 130, la firma cobrará el porcentaje sobre el excedente, que son los 30 puntos.

Al respecto, este jueves el intendente Mario Ferreiro, dijo que la Comuna tiene hardware y software pero con “con mucho mucho rezago tecnológico” y además mencionó que “con muchas limitaciones en cuanto al RRHH”, con lo cual reconoció la ineficiencia de sus funcionarios.